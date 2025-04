Camavinga se rompe el tendón del aductor y se pierde hasta el Mundial de Clubes

Amador Gómez Madrid Jueves, 24 de abril 2025, 12:13 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Eduardo Camavinga sufrió la noche del miércoles una rotura completa del tendón del aductor izquierdo y se perderá lo que resta de temporada, incluido el Mundial de Clubes que se disputará entre el 14 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos. El centrocampista francés del Real Madrid deberá estar al menos tres meses de baja, después de verse obligado a retirarse en los últimos minutos del partido contra el Getafe en el Coliseum tras un choque con Luis Milla.

Camavinga, que sustituyó en el descanso a David Alaba, se lesionó en el minuto 89 del encuentro y, al tener que abandonar el terreno de juego, dejó al Real Madrid con diez jugadores en el tramo final del partido que ganó el equipo blanco gracias a un gol de Arda Güler y a las paradas de Thibaut Courtois. Las pruebas a las que fue sometido este jueves el futbolista del Madrid revelaron una grave lesión en su pierna izquierda, aunque el club informó que está «pendiente de evolución».

Su lesión muscular se produjo al salir al contragolpe tras cortar un balón, al encontrarse en su carrera con la pierna de Luis Milla y caer al suelo. Con evidentes señales de dolor, el centrocampista francés no dejaba de tocarse la zona inguinal izquierda mientras era atendido por los médicos. Los doctores se retiraron y le dejaron en el campo, al haber agotado el Real Madrid todas las ventanas de cambio. Sin embargo, Camavinga no podía caminar y no tardó en tirarse al césped, mientras Carlo Ancelotti mostraba su enfado en la banda por la actitud de los servicios médicos.

La baja de Camavinga llega en vísperas de la final de Copa del sábado contra el Barça en La Cartuja y a falta de solo cinco jornadas de Liga, además de dejar al Madrid también mermado en el Mundial de Clubes. Camavinga no solo puede actuar en el equipo de Carlo Ancelotti como centrocampista, sino también como lateral izquierdo, como ha hecho en varias ocasiones ante las ausencias por lesión de Fernand Mendy.

El sábado, en la final copera, ante las ausencias por lesión de Camavinga y Mendy, deberá ser Fran García el lateral izquierdo titular, con la difícil misión de intentar frenar a Lamine Yamal.