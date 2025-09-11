Laporta: «Volveremos al Camp Nou lo antes posible» El presidente del Barcelona inisitiói en que «tenemos muchas ganas de volver» y defendió la catalanidad del club

Joan Laporta ha encabezado la comitiva del Barcelona en la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada

C. P. S. Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:50 Comenta Compartir

«Volveremos al Camp Nou lo antes posible, tenemos muchas ganas de regresar«. Así de optimista se mostró este jueves el presidente del Barcelona Joan Laporta, que encabezó la comitiva azulgrana en la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada.

La vuelta al estadio azulgrana está siendo un quebradero de cabeza para la entidad, que no termina de ver la luz. De hecho, este martes conoció que no tenía que disputar su primer partido liguero en casa ante el Valencia en el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. El motivo es la imposibilidad de cumplir a tiempo con las disposiciones exigidas por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para obtener la Licencia de Primera Ocupación, algo que ya impidió en agosto que se disputase el Trofeo Gamper.

Ante los micrófonos de los medios Laporta ha sido preguntado por el regreso al estadio y ha vuelto a mostrar su tono «optimista»: «Volveremos al Spotify Camp Nou lo antes posible», señaló Joan Laporta cuando fue preguntados. «Tenemos muchas ganas de volver», insistió el dirigente culé.

Catalanidad del Barcelona

Un deseo que se topa de frente con la realidad, ya que existen serias dudas que se pueda llegar a tiempo para el partido ante el Getafe del próximo domingo 21, ante la Real Sociedad del 28 y frente al PSG en la segunda jornada de Champions el 1 de octubre.

Además de cómo evoluciona el estadio, Joan Laporta expresó el compromiso del club con Cataluña: «Mantenemos nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos y libertades de Cataluña, lengua, cultura... muchas veces amenazada desde la intolerancia y desde la incomprensión». «Siempre encontraréis, en esta Junta, la defensa de la catalanidad. Una catalanidad auténtica, respetuosa y que se hace respetar, integradora y que se hace querer», añadió