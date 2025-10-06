Lenglet, en el punto de mira

Javier Varela Lunes, 6 de octubre 2025, 15:19 | Actualizado 15:43h. Comenta Compartir

Clément Lenglet tiene la capacidad de salir siempre en la foto de los errores del Atlético. En Balaídos fue el protagonista negativo de un Atlético que hasta su expulsión tenía el partido controlado, iba por delante en el marcador y había generado un par de ocasiones para encarrilar el choque. Un agarrón del central francés a Jutglá -al que justo antes había intentado hacer un caño- en campo del Celta y lejísimos de la portería de Oblak, significó la segunda amarilla y la condena para su equipo de jugar casi 60 minutos con un futbolista menos. Lenglet, consciente de su doble error, agachó la cabeza y ni protestó.

Más allá del criterio dispar de Soto Grado en el reparto de las amonestaciones, Lenglet compró todas las papeletas para ver la segunda amarilla en una acción sin peligro e intrascendente en la que volvió a dejar patente que en muchos momentos de los partidos se convierte en un central torpe e inconsciente.

El central francés es probablemente el futbolista de la zaga que mejor sabe sacar el balón desde atrás, pero sus errores groseros le hacen estar en la picota partido a partido. Lenglet ha visto cuatro tarjetas amarillas en los últimos cinco partidos que ha disputado con la camiseta rojiblanca. Todas evitables. Además, ha hecho cuatro penaltis y ha sido expulsado en dos ocasiones en los 43 partidos oficiales jugados con el Atlético. Unas cifras que suponen una pena máxima o una roja cada siete partidos. Demasiada rémora para cualquier central de un equipo grande. El episodio de ayer en Balaídos no es una anomalía y sí una dinámica que se repite, por desgracia, con demasiada frecuencia. Clement Lenglet sale en todas las fotos y sus errores y faltas de concentración le están costando puntos a un equipo que no está precisamente para regalar.

Lenglet ha sido titular en cinco de los ocho partidos ligueros y en los dos que ha disputado el conjunto rojiblanco en la Liga de Campeones. Pero sus malas decisiones y malas ejecuciones en muchos de estos encuentros han costado puntos. Además del error imperdonable de Balaídos en el minuto 40, el central galo tampoco estuvo muy acertado en Mallorca, donde dejó pasar la pelota sin hacer ademán de despejarla, todo lo contrario que Muriqi que aprovechó para hacer el empate.

Doble error ante el Liverpool

Peor fue en Liverpool, donde en el primer minuto hizo una falta innecesaria al borde del área que terminó en el 1-0 y tres minutos después le puso alfombra roja a Salah dentro del área para que marcara el 2-0. En el derbi ante el Real Madrid -además de marcar un gol con la mano para protegerse de un pelotazo- se tragó un amago de Mbappé que le permitió al '10' blanco plantarse solo ante Oblak para hacer el 1-1. Y en el Mundial de Clubes, antes del verano, su pasividad dentro del área fue pasmosa ante Vitinha, que aprovechó la cortesía del francés para hacer el 2-0.

Pero estos errores no son nuevos de esta temporada. Ya la pasada campaña salió retratado en varias ocasiones. Cometió un penalti absurdo ante el Espanyol con 1-0 en el marcador y que significó el inicio de la remontada perica. En Champions, ante el Slovan y contra el Real Madrid hizo otros dos penaltis que lastraron a su equipo y que dejan en evidencia a un central capaz de tener un trato exquisito con el balón, pero carecer de las rutinas propias de un central de alto nivel.

Una losa que pesa sobre el Atlético, cuyo problema no radica tanto en la idea de juego o la intensidad, sino en la sensación constante de fragilidad defensiva en momentos clave. La renovación de Lenglet el pasado verano hasta 2028 no fue muy bien entendida por la parroquia rojiblanca que tiene ahora al central francés en el punto de mira. Todo lo contrario que para su entrenador, Diego Pablo Simeone, que parece tener confianza ciega en un futbolista empeñado en salir en las fotos de los errores de un Atlético que no termina de arrancar.