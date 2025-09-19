El Madrid amplía su límite salarial y el Barça se desploma El club blanco supera en 409 millones de euros a los azulgranas, que cada vez tienen más cerca al Atlético

LaLiga, una vez cerrada la ventana de fichajes de verano, ha actualizado la cantidad que puede destinar cada club de Primera y Segunda a pagar los salarios de su plantilla (jugadores, cuerpo técnico, filiales, baloncesto...) así como los fichajes. En el Límite de Coste de la Plantilla Deportiva (LCPD), conocido como límite salarial, el Real Madrid se mantiene como el equipo de LaLiga que más dinero puede destinar a este concepto.

El equipo de Florentino Pérez tiene un límite salarial de 761,226 millones frente a los 351,27 millones que han fijado desde la patronal para el Barcelona. De hecho, el club blanco sigue inamovible en la primera posición y ha pasado de los 754,89 millones disponibles la pasada temporada a los 761,23 actuales, un 0,9% mas. Todo lo contrario pasa en su eterno rival, que ha retrocedido un 17,6%, dejando atrás los 426,4 millones de euros de la temporada anterior a un techo de gasto para esta temporada de 351,27.

El tercero discordia es el Atlético, al que LaLiga le ha marcado un límite de 326,98 millones de euros, logrando aumentar su capacidad de inversión en jugadores, ya que en febrero tenían un techo de 314,28M€. Unas cifras que le dejan cerca de pasar por encima del Barça y robarle la segunda posición en esta particular clasificación.

2.878 millones de euros para todos los equipos

Villarreal, Real Sociedad, Athletic y Betis son los cuatro clubes que ocupan las posiciones altas por debajo del podio. Todos ellos mantienen su LCPD por encima de los cien millones de euros. El submarino amarillo alcanza los 173,084 millones de euros, mientras que los donostiarras llegan a los 128,259 millones. Más baja es la cantidad del conjunto bilbaíno (126,050 millones) y de los verdiblancos (125,946).

Curiosamente, cuando miramos la parte baja de la clasificación del LCPD, el farolillo rojo es el Sevilla, con escasos 22,139 millones de euros. El segundo por la cola es el Levante, con 35,537 millones, seguido del Elche (40,480) y Alavés (40,999).

El Leganés, el que mas en Segunda

En el caso de los equipos que compiten en Segunda, el limite salarial para la presente campaña se sitúa en 200,1 millones de euros, frente a los 193,01 millones de la pasada temporada. El equipo que lidera esta clasificación es el Leganés, que descendió la pasada campaña, y que tiene un LCPD de 14,77 millones de euros. El segundo es Las Palmas, con 13,37 millones, seguido de Racing de Santander (12,1). Curiosamente, y a pesar de las operaciones que ha realizado en este mercado de verano, el Almería es el que cierra la clasificación con apenas 3,4 millones de euros de límite salarial.

El límite salarial para los clubes que compiten en Primera y Segunda la temporada 2025-2026 ha quedado fijado en 2.704,68 millones de euros. Esta cifra es un 3,68% mayor al del comienzo de la temporada pasada, cuando se elevó hasta los 2.608 millones. Tras el mercado de invierno 2024-2025, se actualizó hasta los 2.878 millones, un 2,7% más que en el año anterior.

¿Cómo se calcula el límite salarial?

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el tope que marca cuánto puede gastar cada club español en salarios de jugadores, cuerpo técnico y preparadores (plantilla inscribible), así como en filial, cantera y otras secciones (no inscribible). Incluye sueldos fijos y variables, pagos en especie (vivienda, coche, viajes), derechos de imagen, amortización de fichajes, cuotas sociales, indemnizaciones, primas y honorarios de representantes.

Se calcula restando a los ingresos del club (televisión, patrocinios, entradas…) sus gastos estructurales y la deuda prevista en la temporada. Cada entidad propone su propio límite, siempre bajo las normas del Control Económico de LaLiga y con validación del organismo competente. Si el cálculo no asegura estabilidad financiera, el límite se reduce. Y si un club lo supera, verá restringida su capacidad de inscribir o renovar jugadores hasta equilibrar sus cuentas.