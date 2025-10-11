El Real Madrid respira con Mbappé

Javier Varela Sábado, 11 de octubre 2025, 18:18 Comenta Compartir

El Real Madrid puede respirar tranquilo. Kylian Mbappé, que este viernes encendió todas las alarmas al retirarse lesionado del partido entre Francia y Azerbaiyán en el minuto 82, regresó este mismo sábado a la capital española. Tras realizarse pruebas médicas, los galenos han descartado una lesión de gravedad del delantero francés, que ya se fue con molestias a la concentración de la selección gala. Mbappé sufre una contusión leve en el tobillo derecho, la misma zona que ya le venía dando molestias en los últimos días, pero que no le impedirá entrenarse con normalidad a partir de la próxima semana.

El susto llegó en el minuto 82 del encuentro clasificatorio para el Mundial de 2026, cuando el capitán francés se sentó en el césped del Parque de los Príncipes y mirando al banquillo con gesto contrariado pidió el cambio tras recibir un golpe en la pierna derecha. Hasta ese momento, había sido el mejor futbolista del partido: marcó un golazo en la primera parte tras un slalom que hubiera firmado el mismísimo Alberto Tomba y dio una asistencia en el triunfo galo (2-0). Su gesto de dolor y su charla con el seleccionador Didier Deschamps hicieron saltar las alarmas de que pudiera ser algo más grave.

El seleccionador francés confirmó tras el partido que Mbappé «tenía el tobillo sensible» y que su dolencia «no invitaba al optimismo». Unas palabras que dejaban la puerta abierta a que el delantero del Real Madrid abandonara la concentración antes de tiempo. Su participación en el partido ante Azerbaiyán ya se había puesto en duda por las molestias con las que llegó derivadas del encuentro liguero ante el Villarreal. Mbappé se ejercitó en solitario durante varios días antes de reaparecer el jueves con el grupo. «Quiero jugar. La selección francesa es lo más importante», dijo entonces el futbolista, convencido de poder rendir con normalidad. Y así fue, al menos hasta ese fatídico minuto 82.

El mejor inicio de temporada

En una conversación a tres bandas entre la federación francesa, el Real Madrid y el propio futbolista se decidió que lo mejor era su regreso inmediato a España para someterse a nuevas pruebas. Los médicos del conjunto blanco confirmaron que no existe una lesión grave y que solo es una inflamación derivada del impacto sufrido. La consigna es clara: no arriesgar. Por eso, Mbappé seguirá un plan de trabajo individualizado para proteger la zona afectada y minimizar el riesgo de recaídas. Estará unos días con tratamiento por parte de los fisios y, salvo contratiempo, estará disponible para el encuentro de Liga del próximo domingo ante el Getafe en el Coliseo.

Kylian Mbappé ha completado un sobresaliente inicio de temporada con el Real Madrid. El delantero suma 14 goles en los 10 partidos que ha disputado esta temporada con el conjunto blanco (ocho de Liga y dos de Champions). De estos diez encuentros, ha visto puerta en nueve -solo se quedó sin marcar ante el Mallorca- y encadena siete consecutivos marcando. De esta forma, estamos ante el mejor inicio goleador de Mbappé, ya que ha superado los 12 goles que consiguió en sus primeros diez partidos de la campaña 2018-19 y los 11 del arranque de la 2022-23. La pasada temporada, la de su debut como madridista, el francés anotó 7 goles en sus 10 primeros partidos

Mastantuono, también en Madrid

El que también ha regresado de su compromiso con la selección es el argentino Franco Mastantuono. El futbolista sufre una sobrecarga muscular leve que no reviste gravedad, pero que aconseja no competir y tener reposo. El cuerpo técnico blanco quiere evitar riesgos en un futbolista que empieza a ganar minutos en la rotación y que es considerado una de las grandes promesas del club.

Son sin duda dos buenas noticias para Xabi Alonso, que respira tranquilo sabiendo que los dos futbolistas no sufrirán mayor desgaste con sus selecciones y que estarán disponibles apra la siguiente jornada liguera y el complicado calendario que se les presenta con el Clásico en el horizonte, el próximo 26 de octubre.