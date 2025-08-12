BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Real Madrid carga contra el Villarreal-Barça en Miami

«La medida, impulsada sin información ni consulta a los clubes, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones a doble vuelta», señala el club blanco, que apela a FIFA, UEFA y el CSD

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 17:27

El Real Madrid rechaza frontalmente la disputa del Villarreal-Barça de Liga el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami. Un día después de la aprobación por parte de la Federación Española de Fútbol (FEF) de la medida propuesta por LaLiga, el club blanco manifestó su disconformidad con la decisión a través de comunicado dirigido a sus «socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general».

«La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes», señala la institución presidida por Florentino Pérez en su escrito.

«La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición. De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol», añade.

Por ello, el Real Madrid ya ha trasladado a la FIFA, la UEFA y el CSD, que deben otorgar luz verde la medida, la solicitud para que rechacen la autorización del evento como «garantes de las reglas internacionales del fútbol y la integridad de las competiciones europeas».

Tanto el Villarreal como el Barça han dado su visto bueno a la disputa del encuentro en Miami. De hecho, Fernando Roig, presidente del Submarino Amarillo, anunció este mismo martes que para compensar cualquier daño ofrecerá a sus socios viaje y entrada gratis o devolverá el 20% del importe que hayan pagado por el abono de temporada.

