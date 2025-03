El horario del Villarreal-Madrid indigna a Ancelotti, a quien entiende Marcelino

Amador Gómez Madrid Viernes, 14 de marzo 2025, 17:08 Comenta Compartir

Por imposición televisiva, el Real Madrid deberá jugar este sábado ante el Villarreal en La Cerámica (18:30 h.) menos de 72 horas después de la prórroga y la tanda de penaltis frente al Atlético en la Champions, lo que provocó que Carlo Ancelotti volviese a cargar este viernes contra un calendario «con el que se prioriza el dinero y lo último es la recuperación de los jugadores». El técnico del Villarreal, Marcelino, dio la razón a Ancelotti por obligar al Real Madrid a disputar su partido de Liga el sábado, cuando había posibilidad de trasladar dicho encuentro al día siguiente.

«No creo que Ancelotti se haya quejado, sino que ha dicho algo que puede ser. Si no hay competición después de este partido (habrá parón de Liga por encuentros de selecciones) y hay partidos mañana es lógico, y me pongo en su lugar, que entienda que el domingo sería el día ideal para jugar», reconoció Marcelino, que en cualquier caso considera que «todos los futbolistas del Real Madrid están habituados a jugar tres partidos a la semana», por lo que no cree que el derbi europeo del Metropolitano «tenga una influencia decisiva» en el duelo de La Cerámica, «sobre todo si vienes de ganar».

«Intentaremos poner un ritmo alto», anunció el entrenador del Villarreal antes de recibir a un Real Madrid que, aunque eufórico por su agónica clasificación para cuartos de la Champions, apenas dispondrá de descanso para enfrentarse al quinto clasificado de la Liga y tener la posibilidad de dormir líder provisional del campeonato antes del Atlético-Barça del domingo. «No lo entiendo. Lo mínimo son 72 horas. Se prioriza el dinero, los derechos de televisión… no el descanso de los jugadores. Desde enero no hemos parado ni un momento. Es demasiado, incluso para mí, que no juego. Los jugadores no tienen tiempo de recuperar, pero es lo que hay», lanzó indignado Ancelotti.

El técnico del Real Madrid reclamó «poner la calidad y una buena actitud y jugar un partido inteligente» ante la falta de frescura del equipo. Sí garantizó Ancelotti que Vinicius «estará disponible» para jugar contra el Villarreal después de no haber entrenado este viernes «por encontrarse muy cansado».

Alineaciones probables:

Villarreal: Diego Conde, Foyth, Logan Costa, Kambwala, Sergi Cardona, Yéremy Pino, Gueye, Parejo, Álex Baena, Ayoze y Barry.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García, Tchouámeni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius o Brahim.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio y horario: 18:30 h. (Movistar LaLiga).