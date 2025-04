Alessio Lisci: «Por mucho que pasen cosas, este equipo no va a morir» El técnico romano aseguró que a su equipo «le costó saltar en la presión» y que las ocasiones del Sporting se generaron «en segundas jugadas y transiciones»

Francisco Rodríguez / ADG Gijón Sábado, 19 de abril 2025, 10:40

Alessio Lisci, al ser cuestionado si el 2-0 al inicio de la segunda mitad había sido determinante en el encuentro aseguró: «La clave ha sido otra». El técnico romano aseguró que a su equipo «le costó saltar en la presión» y que las ocasiones del Sporting se generaron «en segundas jugadas y transiciones».

«No estábamos tan mal como podía parecer desde fuera. Hemos acabado muy bien la primera parte y hemos merecido empatar», comentó el preparador romano, que incidió en la jugada del 2-0: «Es un error nuestro que hubiera matado a cualquier equipo, pero hemos reaccionado y hemos merecido marcar el 2-1. El tercer gol es otro error increíble. Y aún así nos hemos repuesto y hemos marcado el 3-1».

Lisci ensalzó la valía de sus jugadores y dijo que son «un ejemplo de superación para todos». «Estoy encantado de mi equipo. Que la afición tenga claro que, a pesar de todo, nos vamos a matar hasta el último segundo», añadió.

«Por mucho que pasen cosas, este equipo no va a morir. Está más vivo que nunca», recalcó el técnico del Mirandés, que eludió hablar de la actuación arbitral pese a que en su primera respuesta había dejado caer su influencia en el resultado: «Sabéis que el club no nos deja hablar. Con ver, cada uno entiende lo que ha pasado. Por mucho que pasen cosas, este equipo no va a morir. Estamos más vivos que nunca».