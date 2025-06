Alessio Lisci: «El Racing es un equipazo y en cualquier jugada te puede marcar gol»

Elías Fernández / ADG Santander Lunes, 9 de junio 2025, 07:38 Comenta Compartir

«Hemos sufrido muy poco», expuso Alessio Lisci en el inicio de su comparecencia tras el encuentro. El técnico romano considera importante haber quedado por delante en la clasificación y poder decidir la eliminatoria en casa: «Hay que jugar la vuelta para ganarla, pero prefiero que sea en Anduva. El Sardinero es un estadio que te puede ganar partidos».

«El Racing es un equipazo y en cualquier jugada te puede marcar gol. Hemos estado muy bien y hemos merecido más. En la vuelta hay que seguir en esa línea», añadió el preparador del Mirandés. «Estábamos siempre en su campo, no nos hemos metido atrás y estábamos más cerca del gol que ellos. Hemos encajado dos goles, los dos primeros, evitables. El segundo, por ejemplo, es un saque de banda mal defendido. El tercero ni lo comento», analizó Lisci, que tiró de ironía para hablar de la actuación arbitral.

Preguntó en qué minuto se había producido el 3-3 -minuto 98- cuando el colegiado había decretado seis de tiempo añadido antes de asegurar que «hay días que tienes más suerte y otros menos suerte». «Hoy la suerte no ha girado de nuestro lado. Hay decisiones que no he entendido. A ver si tenemos más suerte en ese aspecto en la vuelta», dijo el entrenador romano.

«Hemos merecido ganar, pero no quita que la vuelta va a ser muy dura. Es un equipazo que tiene un gran entrenador. Espero un partido igualado y que al equipo no le afecte psicológicamente este resultado porque está muy confiado», expuso Lisci, que comentó que «Juan -Gutiérrez- arrastraba unas molestias, pero estaba para jugar». «Ha sido más por precaución y esperamos que pueda estar para el jueves», dijo sobre el cambio que realizó en el descanso.