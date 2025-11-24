Dolorosa derrota en el minuto 95 para un rebelde Mirandés El Mirandés cayó de forma cruel en La Rosaleda. El trabajo se esfumó en la última acción del partido cuando el Málaga consiguió el tanto de la victoria

Diego Hernando. ADG Málaga Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:51 Comenta Compartir

El Mirandés cayó de forma cruel en La Rosaleda. Tras un primer tiempo con dos minutos fatídicos que costaron dos goles al equipo dirigido por Jesús Galván, el cuadro jabato se rehízo y consiguió empatar en una buena segunda mitad. Todo el trabajo se esfumó en la última acción del partido, en el minuto 95, en la que el Málaga consiguió el tanto de la victoria por medio de Einar.

Málaga Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar, Víctor; Larrubia (Haitam, min. 83), Izan Merino, Dotor (Rafa Rodríguez, min. 54), Joaquín (Lobete, min. 70); Adrián Niño (Chupe, min. 70) y Dani Lorenzo (Jauregi, min. 83). 3 - 2 Mirandés Nikic; Hugo Novoa (Tamarit, min. 41), Martín Pascual (Álex Cardero, min. 46), Postigo (Córdoba, min. 63), Juan Gutiérrez, Pablo Pérez; Bauzá, Thiago, Aarón Martín (Salim, min. 46); Alberto Marí (Petit, min. 75) y Carlos Fernández. Árbitro Palencia Caballero (Comité vasco). Expulsó a Palomares, meta suplente del Mirandés (min. 58). También amonestó a Víctor por parte del Málaga y a Juan Gutiérrez, Postigo, Alberto Marí, así como al técnico Jesús Galván por el equipo jabato.

Goles 1-0 Adrián Niño (min. 31). 2-0 Adrián Niño (min. 33). 2-1 Alberto Marí (min. 59). 2-2 Petit (min. 79). 3-2 Einar (min. 95).

Campo La Rosaleda. 19.737 espectadores.

Hubo varias aproximaciones en los primeros compases del encuentro, pero no fue hasta la media hora de juego cuando empezó el fuego real. En dos minutos, el Málaga descompuso al conjunto rojillo. Adrián Niño, a pase de Dotor, consiguió anotar la primera diana de la noche con un disparo cruzado que entró por la escuadra.

El gol desató los nervios en el Mirandés y, acto seguido, un balón largo de Alfonso Herrero generó indecisión en la defensa, a lo que hubo que añadir una salida errónea de Nikic. El más listo fue Joaquín, que se llevó el balón y lo dejó a Adrián Niño para que firmara su segundo gol a placer y sin oposición.

En el añadido del primer tiempo, el Mirandés dispuso de una doble ocasión. Primero Thiago, con un disparo lejano hizo emplearse a fondo a Alfonso Herrero. El excancerbero del conjunto jabato dejó un balón muerto que no pudo aprovechar Carlos Fernández.

Tras la reanudación y renunciar el Mirandés a la línea de tres centrales siguieron con más viveza los pupilos de Juan Francisco Funes, que se estrenaba en el banquillo del Málaga. El cuadro rojillo, sin embargo, mostró carácter. Especialmente gracias a Alberto Marí, que parecía ser el único que tenía pólvora para inquietar a Alfonso Herrero. Antes de la hora de juego, el delantero aprovechó un pase de Pablo Pérez para batir al guardameta toledano en el mano a mano.

Con el 2-1 el partido entró en una fase de locura en la que todo podía suceder. Con el paso de los minutos se vio a un Mirandés más cómodo y con más confianza. Y el premio no tardó en llegar. Salim centró desde la banda izquierda y Petit, con un cabezazo inapelable, batió a Alfonso Herrero.

En los minutos finales, el Mirandés pudo llevarse el partido con un disparo lejano de Tamarit que despejó el meta local con una gran intervención. En la última jugada, no obstante, el fútbol tenía un desenlace cruel preparado para el equipo de Jesús Galván. Una mala defensa en una acción a balón parado la aprovechó Einar, que encontró la pelota en el área y batió a Nikic para darle la victoria al Málaga en el minuto 95 y hundir más al conjunto jabato con una derrota que le mantiene en la penúltima posición.