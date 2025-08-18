BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cuerpo técnico del CD Mirandés. LaLiga

Fran Justo: «Al equipo poco más se le puede pedir»

El entrenador, sancionado, valora positivamente el enfrentamiento del Cádiz FC frente al Mirandés (1-0)

ADG

Cádiz

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:10

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, sancionado para las dos primeras jornadas, se mostró orgulloso de la labor de los suyos frente al Cádiz FC: «Desarrollamos a la perfección el plan que teníamos que hacer desde que el contexto cambió. Fue un partido muy condicionado por el arranque. Me dio la sensación en directo de que sí era roja a Córdoba. El partido nos iba a dar la posibilidad de empatarlo, pero fue una lástima no llevarnos ese punto, porque era merecido, sobre todo por el esfuerzo de los chicos».

«Al equipo poco más se le puede pedir. Había diez futbolistas nuevos en la alineación y sin jugadores del primer equipo en el banquillo. Estuvimos en el partido en todo momento con gran esfuerzo y rigor táctico. El equipo ganó sensación de control durante la segunda parte hasta hundir al Cádiz. La lectura es que ya vimos 11 de nuestros jabatos de esta temporada. Tenemos mucho trabajo por delante para crecer», señaló el extécnico del Algeciras, club vecino del rival del estreno, el Cádiz.

Justo hizo mención al polémico tanto no concedido a Barea: «No acostumbramos a hablar de los árbitros, pero sí creo que esa jugada debió revisarse, porque es complicada y puede determinar el resultado final. Felicito al árbitro, Etayo Herrera, y a nueve de mis jugadores por su debut en la categoría». «Quiero mandar un mensaje de ánimo a toda la gente de mi provincia, Ourense, por los incendios. Necesitamos ayuda y que la gente empatice con nosotros. Estamos perdiendo mucho», concluyó acerca de la tragedia forestal.

