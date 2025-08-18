El Mirandés debuta con derrota en inferioridad numérica desde el primer minuto Una expulsión en el minuto 1 condiciona al conjunto rojillo frente al Cádiz (1-0)

Nicolás Espinosa. ADG Cádiz Lunes, 18 de agosto 2025, 07:54 Comenta Compartir

La madrugadora expulsión de Córdoba, en el minuto inicial de juego, condicionó por completo la derrota del Mirandés contra el Cádiz como arranque de la temporada (1-0). El único tanto del duelo lo anotó Álvaro García hacia el ecuador del primer tiempo.

Cádiz FC Aznar; Isaac, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; De la Rosa (Obeng, min. 92), Diakité, Diarra, Ontiveros (Ocampo, min. 66); Suso (Álex Fernández, min. 80) y Álvaro García (Roger, min. 80). 1 - 0 CD Mirandés Palomares; Tamarit, Juan Gutiérrez, Pica, Córdoba, Medrano; Aarón Martín, Barea, Marino, Varela; y Petit. Sin sustituciones. Árbitro Etayo Herrera (Comité vasco). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Córdoba (min. 1). Amarilla a Álvaro García, Diarra, Mario Climent; Barea y Juan Gutiérrez.

Goles 1-0 Álvaro García (min. 20).

Incidencias Nuevo Mirandilla. 15.674 espectadores.

Al Mirandés no se le concedió un gol en el minuto 68 por una protestada falta al portero. Fran Justo mantuvo el esquema de cinco defensas del tramo final de la preparación aunque con la novedad de uno de los dos últimos fichajes, Tamarit, como carrilero derecho.

El otro debutante fue el delantero Petit. Sin embargo, al ya de por sí limitado plan para hacer frente al Cádiz se le sumó la madrugadora expulsión de Córdoba: el central procedente del Mestalla abandonó el encuentro a los 24 segundos de juego con tarjeta roja directa al abortar una acción prometedora de De la Rosa fuera del área.

El partido quedó pues totalmente condicionado desde el minuto inicial. No hubo sustituciones para ajustar la defensa, la cual pasó a ser de cuatro efectivos. El segundo entrenador del Mirandés, Millán Fernández, no recurrió durante el primer tiempo a ninguno de los siete jugadores del filial que integraron el banquillo. El Cádiz se creció en busca del gol.

A los siete minutos, Álvaro García remató con el pie al poste un servicio de Ontiveros desde la derecha. El propio Álvaro García cabeceó otro centro, siete minutos después, y Palomares atrapó el esférico en dos tiempos. Palomares también exhibió seguridad ante una falta directa del omnipresente Ontiveros.

Un despeje del propio portero del conjunto jabato precedió a la acción del único tanto: otro centro desde la derecha enviado por Isaac al corazón del área encontró al delantero Álvaro García, el cual cruzó sutilmente el esférico ante el marcaje de Juan Gutiérrez y la posición vendida de Palomares en el minuto 20.

No hubo más ocasiones claras hasta el descanso. Eso sí, fue abrumador el dominio del Cádiz, casi del 80 por ciento, mientras que el Mirandés no tuvo ocasiones ni córners a favor. La segunda parte fue de resistencia jabata de no encajar más goles.

La polémica irrumpió por un tanto no concedido a Barea debido a una dudosa falta previa de Pica al portero fuera del área que sí podría ser mano del central. Un libre directo escorado de Varela a las manos de Aznar en el minuto 94 fue la última intentona del Mirandés por esquivar el camino de la derrota con todo en contra.

Temas

CD Mirandés