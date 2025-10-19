Fran Justo: «No se puede salir así a competir fuera de casa» El entrenador del Mirandés lamenta la imagen ofrecida por su equipo ante el Ceuta

Fran Justo fue claro y autocrítico tras la derrota del Mirandés por 2-0 ante el Ceuta en el Alfonso Murube. El técnico ourensano reconoció que el inicio del encuentro marcó el desarrollo del partido y admitió que su equipo no estuvo al nivel que exige la categoría: «Ha comenzado de la peor manera. No se puede salir a competir así fuera de casa».

El conjunto rojillo encajó el primer gol en los primeros minutos y antes del descanso un error no forzado supuso el segundo tanto local. Para Justo, esa desventaja condicionó por completo el resto del encuentro. «A partir de ahí, el partido cambia totalmente. El escenario se pone muy difícil y, honestamente, la derrota es justa», declaró.

El técnico de la escuadra jabata también valoró la falta de reacción tras el descanso, a pesar de los intentos por cambiar el guion: «Lo intentamos, pero ellos, con el marcador a favor, encontraron espacios para correr y situaciones de transición. Sabíamos que, si nos manteníamos en el partido, tendríamos nuestras ocasiones. Las tuvimos, pero ellos también pudieron marcar algún gol más».

Justo se refirió a una ocasión especialmente clara, la de Eto´o, que pudo haber metido al Mirandés en el partido: «Hay una muy clara, un mano a mano que no concretamos. De haber marcado, quizás habría cambiado el tramo final. Pero en cuanto el Ceuta se adelantó, pudieron replegar y esperarnos. Les dimos esa ventaja».

Preguntado por la imagen ofrecida, el entrenador del Mirandés reconoció que no se cumplieron las expectativas. «Es verdad que veníamos con buenos números a domicilio, pero no hemos salido a competir como exige esta categoría. Así, es imposible puntuar fuera de casa», explicó.

Respecto al rival, Justo tuvo palabras de reconocimiento para el conjunto ceutí, debutante en la categoría: «Es un equipo fuerte en casa, con jugadores como Matos o Koné que generan profundidad. Aprovecharon bien su ventaja y ajustaron su modelo defensivo para esperarnos. Sabían cómo hacernos daño y lo lograron».

Finalmente, valoró de forma positiva el desplazamiento a la ciudad autónoma, que no sirve de excusa para el resultado: «El viaje ha sido perfecto, sin inconvenientes. Estamos en fútbol profesional y disponemos de muchas facilidades. Por eso mismo debemos ser conscientes de lo que se nos exige cuando empieza el partido. En ese primer tramo no estuvimos donde debíamos».