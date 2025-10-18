La mejoría en el tramo final no libra al Mirandés de una merecida derrota en Ceuta El cuadro rojillo se va de vacío de su visita a la ciudad autónoma

Javier Gallardo. ADG Ceuta Sábado, 18 de octubre 2025, 19:16

El Mirandés no pudo prolongar su reacción, después de un meritorio empate en Valladolid y haber dejado la portería a cero ante el Leganés, y perdió por 2-0 ante un Ceuta que volvió a mostrarse eficaz en su estadio. La escuadra mirandesista, que llegaba en la zona de descenso, se vio sorprendida por el arranque de los anfitriones, que supieron castigar los errores defensivos de un conjunto jabato que acumula seis partidos sin ganar.

AD Ceuta Guillermo; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, Matos; Zalazar (Bodiger, min. 73), Youness, Rubén Díez (Bassinga, min. 73); Aisar (Salvi, min. 73), Marcos Fernández (Obeng, min. 88) y Koné (Konrad, min. 30). 2 - 0 CD Mirandés Palomares; Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Córdoba (Medrano, min. 73), Pablo Pérez; Bauzá, Barea (Varela, min. 46), Marino (Thiago, min. 67); Alberto Marí (Eto'o, min. 67) y Salim (Carlos Fernández, min. 67). Goles: 1-0 Matos (min. 5). 2-0 Konrad (min. 37).

Árbitro: González Díaz (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Rubén Díez y Anuar y al visitante Bauzá.

Incidencias: Partido correspondiente a décima jornada de la Liga Hypermotion disputado en el Alfonso Murube de Ceuta ante 5.041 espectadores.

El choque comenzó torcido para los pupilos de Fran Justo. A los cinco minutos, Matos aprovechó un envío al espacio de Koné para batir con un zurdazo cruzado al meta jienense tras un mal ajuste defensivo en la presión.

El tanto condicionó el desarrollo del duelo y obligó al conjunto jabato a remar a contracorriente. El equipo rojillo trató de responder por la derecha, con centros de Hugo Novoa y Juan Gutiérrez, sin remate claro. Marino buscó el empate en una falta que desvió la barrera, poco antes de que Konrad ampliara la ventaja del cuadro caballa, tras una gran asistencia de Marcos Fernández, internándose entre los centrales y definiendo con calma ante la salida de Palomares.

Tras el descanso, la escuadra mirandesista mejoró con la entrada de Varela, Thiago, Carlos Fernández y Eto'o, que aportaron energía y profundidad al ataque del cuadro rojillo. La presión alta permitió al Mirandés ganar metros y asentarse en campo rival, aunque el Ceuta mantuvo su solidez defensiva, minimizó riesgos y pudo matar a la contra por medio de Aisar, que mandó fuera un pase de Marcos Fernández con todo a favor, y en un remate desviado del propio Marcos Fernández que Konrad tampoco pudo alcanzar junto al palo derecho.

Palomares evitó el 3-0 con una parada de mérito a Zalazar, lo que mantuvo con vida al conjunto jabato, que dispuso de sus mejores opciones en el tramo final. Primero con un remate forzado con el exterior de Eto'o, habilitado para el golpeo por la cabeza de Carlos Fernández, que salió rozando el travesaño, en la primera ocasión clara del Mirandés, a los 78 minutos. Y, poco después, en una acción asociativa entre el atacante hispano-camerunés y Carlos Fernández que Anuar desbarató cuando Eto'o se disponía a rematar en el área pequeña.

Los hombres de Fran Justo cerraron el encuentro con mejores sensaciones que las que deparó el resultado y afrontarán su próxima cita, el sábado, en Mendizorroza, ante el Racing, con la necesidad de ganar para abandonar la zona de descenso.