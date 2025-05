Un gol en el 90 desata la locura en el Mirandés que sueña con el ascenso El gol de Tomeo clasifica matematicamente a los rojillos para disputar el play off y le mantiene en ascenso directo

El Mirandés celebra uno de los goles que les clasifica para los play off.

Rafa Fernández. ADG. Córdoba Martes, 20 de mayo 2025, 09:24 | Actualizado 10:26h.

El Mirandés aseguró su plaza de playoff de manera matemática en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al superar al Córdoba con un gol de Tomeo en el minuto 90, pero el premio gordo al que aspira es el ascenso directo. Su victoria, justa y corta por el número de ocasiones, le hace depender de sí mismo para subir a Primera División. Almería y Cartagena son los últimos escollos a superar para el conjunto de Alessio Lisci, que se había adelantado por medio de Rincón y pudo quedarse sin dos puntos por su falta de puntería.

Córdoba Carlos Marín; Albarrán, Sintes, Rubén (Marvel, min. 12), Carlos Isaac (Calderón, min. 75); Álex Sala; Pedro Ortiz (Magunazelaia, min. 61), Carracedo, Theo Zidane (Yoldi, min. 61), Jacobo González; y Obolskii (Casas, min. 75). 1 - 2 CD Mirandés Raúl; Juan Gutiérrez, Postigo (Eguiluz, min. 75), Tomeo; Rincón, Reina (Lachuer, min. 75), Gorrotxategi, Víctor Parada; Iker Benito (Dadie, min. 30) (Álex Calvo, min. 75), Panichelli y Joel Roca (Izeta, min. 88). Goles: 0-1 Rincón (min. 10). 1-1 Yoldi (min. 70). 1-2 Tomeo (min. 90).

Árbitro: Muñiz Muñoz (Comité aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Carracedo, Jacobo González y Pedro Ortiz, y al visitante Juan Gutiérrez.

Incidencias: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. 15.229 espectadores.

Pese a que el primer intento de gol lo firmó Jacobo González, en un tiro que las dudas de Raúl hicieron más peligroso de lo que era, el conjunto jabato puso pronto el duelo en franquía. En el minuto diez, un centro desde la izquierda de Panichelli lo clavó en la escuadra derecha Rincón con un preciso y precioso remate de interior sin dejar caer la pelota. Pudo ser incluso mejor el panorama para la escuadra rojilla, ya que, nada más sacar de centro, Joel Roca hizo trabajar a Carlos Marín en un tiro desde dentro del área.

Lisci hizo un planteamiento inteligente, tapando muy bien las subidas por las bandas del Córdoba y ahogándole con la presión. Tampoco es que estuviera muy preciso el conjunto local, lejos de su mejor nivel, acaso por la ausencia de Isma, su pivote más insustituible. Las llegadas nítidas fueron del cuadro rojillo, que, eso sí, tuvo que lamentar la lesión de Iker Benito, justo en una jugada en la que estuvo a punto de marcar. Dadie le sustituyó.

Pasada la media hora, el conjunto jabato tuvo dos ocasiones para ampliar su ventaja, pero perdonó el que no suele hacerlo. Panichelli le pegó a romper en un mano a mano y no superó a Carlos Marín, que le ganó también la partida en el minuto 36. Casi a quemarropa, en el área pequeña, el goleador argentino no pudo superar al meta almeriense para convertir el preciso servicio de cabeza de Rincón en el 0-2.

El Córdoba, con esa vida extra, mejoró algo en el tramo final del primer acto. Carracedo, en un par de tiros desde dentro del área, llevó algo de inquietud a la meta de Raúl, sobre todo en el primero de ellos, que palmeó con acierto. Álex Sala mandó a las nubes un balón en posición peligrosa en un lance en medio de las dos acciones de Carracedo.

En la segunda parte, pese a alguna acción aislada de los locales, más voluntariosos que otra cosa, las ocasiones claras siguieron siendo del Mirandés. Frente a un taconazo de Theo Zidane, muy tímido, o una falta directa de Jacobo González que repelió Raúl, Gorrotxategi perdonó con una volea en un balón que le dejó de cabeza Panichelli en el minuto 56 y Joel Roca mandó arriba una vaselina solo ante Carlos Marín en el 65.

Al final, de tanto fallar, al cuadro de Lisci se le complicó la situación. Yoldi, uno de los cambios, junto a Magunazelaia, con los que Iván Ania intentó agitar a su equipo, hizo el empate tras desviar un disparo de Jacobo González. Pese al empate, Lisci no perdió la calma y buscó el oxígeno y piernas frescas con un triple cambio y la posterior entrada de Izeta.

Aunque tuvo algún momento de apuro, como un remate desde lejos de Álex Sala que tuvo que quitarse de encima Raúl, el Mirandés esperó su momento y le llegó. Tomeo recuperó una pelota a la que el cordobés Álex Calvo, uno de los recambios introducidos por el técnico italiano, le dio pausa antes de encontrar a su izquierda a Izeta, cuyo pase culminó Tomeo en el minuto 90 para firmar una victoria que hace soñar a Miranda de Ebro con una gesta histórica.