Jesús Galván: «La reacción de la segunda parte es la que espero de mis jugadores» El técnico del Mirandés ensalzó la actitud de sus pupilos tras el intermedio, aunque se mostró contrariado con el desenlace del duelo

Ignacio Retana. ADG Málaga Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Jesús Galván compareció en la rueda de prensa tras la derrota in extremis de su equipo y valoró la actuación de sus jugadores. «Ha habido dos partes bien diferenciadas. En la primera mitad ellos han sido superiores, han tenido el control del partido y del juego. El primer gol ha llegado tras una situación que no hemos controlado bien, con una jugada por la banda derecha. El segundo gol ha sido un cúmulo de errores, desde el balón directo del portero hasta la acción de Nikic con Martín Pascual y Hugo Novoa», analizó.

El técnico sevillano ensalzó la actitud de sus pupilos tras el intermedio, aunque se mostró contrariado con el desenlace del duelo: «El partido estaba cuesta arriba, pero la reacción de la segunda parte es la que quiero, la que espero de mis jugadores. El fútbol es así de bonito e injusto, cuando tienes el botín y estás a punto de remontar incluso, una jugada a balón parado que no llegamos a despejar acaba en gol y se llevan el botín. El camino es el de la segunda parte, insisto. Me quedo con la reacción, es muy difícil empatar en esta categoría y lo hemos estado a punto de conseguir contra un equipo que juega bien ante su público y que tiene a jugadores con buen pie». «Hemos demostrado que, si queremos, podemos remontar esto», añadió.

Ante la pregunta sobre la efectividad del equipo costasoleño en los minutos finales, Galván asintió: «Sabemos que el Málaga ha hecho muchos goles en el tramo final de los partidos, como los dos que le hizo al Andorra. Es un equipo que domina bien los finales de partido, tiene jugadores que transitan y contragolpean muy bien como Larrubia, Jauregi, Lobete o Chupe. Son jugadores veloces y que dominan bien ese registro. Es una pena que nos hayan ganado de esta forma».

El entrenador del equipo jabato fue cuestionado por las protestas de algunos jugadores del Mirandés al colegiado y la influencia que pudo tener en el devenir del encuentro: «No, el árbitro no ha condicionado el resultado. Intenta hacerlo lo mejor posible y cuando vas perdiendo 2-0 el estado de crispación es mayor. He intentado sujetarlos un poco en el descanso porque lo que no quería era quedarnos con uno menos. Hemos arriesgado con dos centrales con tarjeta y hemos conseguido, por lo menos, aguantar con once jugadores en el campo porque estábamos cargados de amarillas». «El árbitro no ha sido determinante en el resultado del partido», finalizó.