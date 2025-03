Lisci: «El equipo se lo cree y ha hecho un partido increíble»

ADG Miranda de Ebro Sábado, 8 de marzo 2025, 22:13 Comenta Compartir

La satisfacción de Alessio Lisci, en una semana con dos victorias en Anduva y sin recibir gol, era palpable tras superar a un rival directo por el ascenso. «Sabía que el equipo lo iba a dar todo», a pesar de tener asegurada la permanencia, aseguró el técnico romano, que comentó que se vio un partido «condicionado por el aire y la lluvia».

«El equipo se lo cree y ha hecho un partido increíble», apuntó el técnico del Mirandés, que destacó «la presión» realizada por sus jugadores y lograr el 1-0 «en el momento clave».

«Hemos tenido la suerte de marcar nada más empezar -la segunda mitad- y en los momentos clave ha sido importante tener a la afición a nuestro lado», expresó Lisci, que no negó que «es un paso muy importante» el triunfo ante un rival de mucho nivel.

«Es una victoria que nos refuerza anímicamente. Ahora tenemos que hacer el mismo partido en Elda», apuntó el técnico del cuadro jabato, que destacó la importancia de «ganar dos partidos seguidos», algo que este año aún no había conseguido su equipo. «Les he lanzado muchos retos este año y han respondido bien», destacó sobre sus futbolistas también por el hecho de haber sacado los seis puntos seguidos en casa, que considera que no es sencillo.