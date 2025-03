Lisci: «Te queda un sabor amargo porque merecimos más»

David Sánchez. ADG. Elda (Alicante) Domingo, 16 de marzo 2025, 20:52 Comenta Compartir

«En la primera parte hemos estado muy bien. En la segunda, mejor. Nos hemos puesto 0-2 y creo que hemos merecido ganar. Es una lástima que el primer gol llegara pronto. Es un fallo que se puede cometer, en fútbol pasan estas cosas. El segundo es por cosas del reglamento del fútbol que nunca entenderé», dijo Alessio Lisci, que reconoció que «el penalti es penalti». «El problema son las dos acciones previas. No me ha quedado claro cómo se saca de banda. En el de la primera parte de Julio -Alonso- es ilegal y el de Mateu está bien. Además, el balón no creo que salga cuando despeja Víctor -Parada-. Son detalles que son importantes, pero si hacemos las cosas bien hubiéramos ganado. No hemos empatado por culpa del árbitro», aseguró el técnico italiano.

«Te queda un sabor amargo porque merecimos más. Estamos haciendo grandes cosas y pase lo que pase vamos a seguir en una posición privilegiada», apuntó Alessio Lisci, que considera que en el futuro será «un técnico mejor», ya que es la evolución lógica. «Fue más difícil mi labor la temporada pasada en los diez últimos y en el Levante que la de este año. Ahora tengo una plantilla fantástica, que lo da todo, y es un privilegio poder entrenarla», dijo Lisci, que ve al Eldense cotizando al alza y «lo intenta». «Es señal de que está vivo. Hasta la última jornada va a estar vivo. Ojalá se salve porque mola jugar en este campo», finalizó.

