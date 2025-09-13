El Mirandés se desdibuja ante un poderoso Deportivo El Deportivo pasó por encima de un débil Mirandés en Mendizorroza, con un doblete de Luismi Cruz y un triplete de Zakaria que dejaron en anécdota el gol de Bauzá

El Mirandés salió goleado en la visita del Deportivo a Mendizorroza, obligado exilio hasta que finalicen las obras en Anduva. El equipo coruñés, que fue muy superior tanto en el juego posicional del primer acto como en el más abierto del segundo, exhibió credenciales de candidato a cotas mayores, con un doblete de Luismi Cruz antes del intermedio y un triplete de Zakaria en la recta final que dejaron en poco el tanto de Bauzá que había supuesto el 1-2.

CD Mirandés Nikic; Juan Gutiérrez Postigo, Córdoba; Hugo Novoa, Barea (Pablo López, min. 46), Bauzá (Álex Cardero, min. 77), Thiago (Marino, min. 46), Medrano (Petit, min. 67); Carlos Fernández y Varela (Salim, min. 58). 1 - 5 RCD de La Coruña Germán; Ximo Navarro, Loureiro, Dani Barcia; Mella (Patiño, min. 67), Luismi Cruz (Noubi, min. 82), Villares, Soriano, Quagliata (Escudero, min. 67); Mulattieri (Zakaria, min. 71) y Yeremay (Stoichkov, min. 71). Árbitro Bestard Servera (Comité balear). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Juan Gutiérrez y Hugo Novoa y a los visitantes Ximo Navarro, Quagliata y Escudero.

Goles 0-1 Luismi Cruz (min. 14). 0-2 Luismi Cruz (min. 38). 1-2 Bauzá (min. 68). 1-3 Zakaria (min. 72). 1-4 Zakaria (min. 80). 1-5 Zakaria (min. 88).

Campo Mendizorroza. 3.684 espectadores.

En la primera mitad el conjunto herculino jugó mejor y fue muy resolutivo. Su presión alta fue determinante en los dos goles con los que se fue al descanso. El Mirandés perdió las áreas. En la propia fue débil y en la contraria, casi inexistente. Más allá de unos centros a balón parado y un par de remates, el cuadro de Fran Justo no inquietó a Germán.

La primera acción destacada fue el 0-1, en una recuperación del Deportivo en tres cuartos de campo. Luismi Cruz hizo la pared con Soriano, que le metió un pase interior perfecto para que el exjugador del Tenerife picara ante la salida de Nikic, que recuperaba la titularidad. Siete minutos después, con el Mirandés en pleno desconcierto, un tiro de Mulattieri tocó en un defensa y se fue a la esquina. En el córner estuvo a punto de marcar el delantero italiano, pero se volvió a topar con la defensa de la formación mirandesa.

Traspasado el ecuador del primer acto llegaron las dos únicas ocasiones de la escuadra rojilla. Primero una descarga de Carlos Fernández para Bauzá y que finalizó Varela con un golpeo que atrapó Germán para evitar el empate. Instantes después, un remate flojo de Bauzá lo atrapó el meta visitante.

Siguió amenazando el conjunto de Antonio Hidalgo. Y tras un contragolpe de Luismi Cruz que acabó con un remate centrado de Mella, llegó el 0-2. La falta de consistencia del Mirandés para sacar el balón permitió recuperar la pelota a Mulattieri en la frontal del área con una efectiva presión, el esférico rebotó en Postigo y le cayó a Luismi Cruz, cuyo chut batió a Nikic. Era el minuto 38. Incluso al borde del descanso pudo llegar el tercer tanto del equipo coruñés en un remate en el área de Loureiro que salvó Nikic cuando se cantaba el 0-3 por parte de la hinchada blanquiazul.

El segundo acto empezó con la presencia de salida de Pablo López y Marino en la medular. Sin embargo, estuvo a punto de llegar el tercer tanto del Deportivo: Mulattieri se fue por fuerza y velocidad y a la salida de Nikic estrelló el balón en el palo en el minuto 48.

Carlos Fernández lo intentó sin éxito en un libre directo. Un centro cerrado y pasado del recién entrado Salim lo remató Postigo con la cabeza a las manos de Germán. Lo intentó a continuación Bauzá, con la misma respuesta del portero deportivista.

Fran Justo metió a un delantero por un defensas -Petit por Medrano-, y acto seguido recortó diferencias su equipo. Salim recibió en un costado del área, metió la pelota a la frontal y Bauzá soltó un zapatazo que puso el 1-2 y metió al Mirandés en el partido.

Recién ingresados en el campo, Stoichkov dejó el cuero a Zakaria, que perdonó el 1-3. Sin embargo, en la siguiente acción recuperó el Deportivo en la salida de balón del cuadro jabato y el propio Zakaria batió de tiro cruzado y muy fuerte a Nikic. Minuto 72 y de nuevo desventaja de dos goles para el equipo rojillo.

El partido quedó visto para sentencia en una recuperación y contragolpe de tres contra uno que acabó resolviendo Zakaria en el minuto 80.

Nikic salvó el 1-5, pero tras una acción de Soriano y pase de Escudero resolvió Zakaria. Dos intentos de Pablo López fueron lo último que aportó el conjunto jabato en ataque en el último cuarto de hora.

La sexta jornada de liga llevará al Mirandés a Andorra. Será el sábado, a las 18:30 horas.