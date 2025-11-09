BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Jornada 13

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

El duelo correspondiente a la jornada 13 en Segunda se aplazó al descanso, después del fallecimiento de un espectador que había sido trasladado al hospital desde el estadio Alfonso Murube

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:08

El duelo entre el Ceuta y el Almería, correspondiente a la jornada 13 en Segunda, fue suspendido al descanso, después de la muerte de un espectador que previamente se encontraba en la grada del estadio Alfonso Murube. El trágico hecho tuvo lugar poco después del primer cuarto de hora de encuentro, que entonces se detuvo durante unos minutos para que los servicios médicos atendieran al espectador afectado, que requirió un masaje cardiovascular.

Aunque el aficionado fue retirado en camilla y trasladado posteriormente al hospital, al llegar el intermedio del duelo se confirmó el fallecimiento, lo que condujo a la lógica suspensión del partido, que se reanudará en una fecha todavía por determinar.

