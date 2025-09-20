El Liverpool resiste para llevarse el derbi de Merseyside

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:44 Comenta Compartir

El Liverpool sigue con su racha de victorias en la Premier (2-1). Los 'reds' acostumbrados a sufrir hasta el último momento en este comienzo de temporada cambiaron su forma de trabajar, imponiéndose ante el Everton en el derbi de Merseyside con los goles de Gravenberch y Ekitike en la primera mitad. Aunque unos primeros 45 minutos brillantes no les permitieron vivir un final tranquilo, ya que los 'toffees' recortaron distancias gracias a un tanto de Gueye, que les devolvió al partido. A pesar de esto los de Arne Slot sacaron el manual de resistencia para seguir manteniéndose en la cima de la clasificación e invictos.

El Liverpool que venía de conseguir ganar al Atlético en Champions, salió al partido con las ganas de tener una tarde tranquila. No tardaron los de Slot en hacerse dueños del partido ante un Everton que no estaba nada cómodo en Anfield. A los diez minutos, tras un centro de Salah, Gravenberch se encargaría de adelantar en el marcador a los 'reds'. Esto le dio más alas a los locales que continuaron con el asedio al área rival.

Antes de que se consumara la primera media hora del partido, llegaría el segundo mazazo para el Everton. De nuevo Gravenberch, que estaba en todas, volvía a marcar las diferencias, en esta ocasión asistiendo a Ekitike que ponía el 2-0 con su tercer gol de la temporada. La primera mitad acabaría con ese marcador, con un Liverpool arrollador y con el derbi caso terminado.

Empujón sin premio

La segunda parte comenzó con el mismo juego con el que acabó el primer acto. Aunque el Everton comenzó a despertar poco a poco y a mostrarse en campo rival. Apareció Jack Grealish, que está recuperando el gran nivel de hace unos años, para colgar un balón con el que Gueye superaría a Alisson con un golazo para recortar distancias.

Con el gol del Everton, Slot buscaría mover el banquillo para afianzar la victoria y que no se les escaparan los puntos a su equipo. Jones, Wirtz e Isak fueron los elegidos. En un final tenso de partido, el Everton intentó como pudo rescatar algun punto de su visita a Anfield, pero el empate no llegó y el Liverpool resistió para aguantar un nuevo triunfo en el derbi de Merseyside que les mantiene invicto y en la cima de la clasificación.