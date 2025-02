Luis Rubiales declara en su juicio por el beso no consentido a Jenni Hermoso También llega el turno del ex seleccionador Jorge Vilda, el exdirector de Marketing de la FEF Rubén Rivera y el que fuera director de la Selección masculina Albert Luque

Javier Varela Madrid Martes, 11 de febrero 2025, 08:36 | Actualizado 09:36h. Comenta Compartir

Día grande en el juicio contra Luis Rubiales. El expresidente de la Federación de Fútbol tomará la palabra en la vista en la que afronta una petición de dos años y medio de cárcel por agresión sexual y coacciones en relación con el beso que dio a a Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y que ella asegura que no consintió.

Rubiales sostiene que pidió permiso a Jenni Hermoso para darle un beso en los labios durante el saludo de autoridades, tras la victoria del Mundial en Sidney de agosto de 2023, algo que la futbolista ha negado. Después de seis jornadas de juicio escuchando los rtestimonios de los testigos junto a su abogada, Olga Tubau, Rubiales se sentará frente al juez José Manuel Fernández-Prieto para dar su versión de lo ocurrido.

Este martes también declararán el ex seleccionador Jorge Vilda, el exdirector de Marketing de la FEF Rubén Rivera y el que fuera director de la Selección masculina Albert Luque.

Antes que su testimonio, declararán por videoconferencia, a petición de Luis Rubiales, varios peritos sobre el informe de lectura de labios de las palabras que el expresidente federativo asegura que pronunció antes de besar a Jenni Hermoso, y sobre la autenticidad del vídeo analizado para dicha pericial.

Tomé: «No fue un castigo» sacar a Hermoso de la selección

En la jornada del lunes, fue el turno de la seleccionadora española Montse Tomé, que con gesto serio y en varias ocasiones mirando a la mesa, negó cualquier represalia a Hermoso por su decisión de no convocarla apenas un mes después de la consecución del Mundial de 2023. «La decisión de no convocarla fue mía», aseguró Tomé. «No fue un castigo, deportivamente no estaba en condiciones», señaló contradiciendo lo que testificó la propia Hermoso o sus compañeras de selección la semana pasada, cuando la primera achacó su salida del combinado nacional por una estrategia de «división y manipulación» de la federación. Tras la final, la selección disputó dos encuentros ante Suecia y Suiza en septiembre de 2023 y en esa lista, la primera de Tomé tras el cese de Jorge Vilda, Hermoso no estuvo presente. «Fue una decisión deportiva», recalcó.

El calendario fija, además, las conclusiones y los informes finales para el miércoles. Tras los mismos, y el turno de palabra, el juicio quedará visto para sentencia, aunque algunas partes avisan de que estos trámites podrían extenderse hasta el jueves.

