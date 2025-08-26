El Manchester City sufre el primer golpe entre los aspirantes

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 26 de agosto 2025, 16:27 Comenta Compartir

La segunda jornada de la Premier volvió a dejar momentos de locura y sorpresas. El Manchester City de Pep Guardiola sufrió el primer batacazo de la temporada frente a un Tottenham invicto, que se está postulando en este inicio liguero como uno de los que quiere dar guerra durante la temporada. Arsenal y Liverpool tampoco fallaron en su cita uniéndose a los de Thomas Frank en lo alto de la tabla, aunque los 'reds' se salvaron en el minuto 100 gracias al gol decisivo anotado por Rio Ngumoha, un juvenil de 16 años.

La jornada la abrió un Chelsea que venía de empatar sin goles ante el Crystal Palace en su estreno liguero. En esta ocasión, los de Enzo Maresca volvieron a ser el equipo que se alzó campeón en el Mundial de Clubes y sacó a pasear el rodillo goleando por 1-5 a un West Ham que no consigue arrancar y que deja en una situación complicada a su entrenador Graham Potter. A pesar del resultado, el partido no pudo empezar peor para los 'blues', ya que en el calentamiento perdieron a Cole Palmer por lesión, y por si fuera poco, Lucas Paquetá adelantó a los locales con un golazo. Pero la reacción no tardaría en llegar y en apenas media hora los tantos de João Pedro, Pedro Neto y Enzo Fernández dejarían el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. En la segunda parte, Moisés Caicedo y Trevoh Chalobah redondearían la goleada.

El City en su estreno en el Etihad recibía al Tottenham. Pero los fantasmas del pasado se le volvieron a aparecer al equipo de Guardiola, que recibió el primer batacazo de la temporada ante un rival que se mantiene invicto y quiere estar en la parte alta de la temporada. Los de Thomas Frank aprovecharon los fallos de concentración de la zaga 'cityzen'. Primero Brennan Johnson, tras un gran centro de Richarlison, y después João Palhinha, tras un error del recién llegado James Trafford en la salida de balón, pusieron el 0-2 con el que se llegó al final del encuentro.

El que no perdonó en su estreno en casa fue el Arsenal. Los de Arteta, después de un verano movido con muchos fichajes de renombre, ilusionan. Como sorpresa inicial se presentó al flamante fichaje Eberechi Eze, tras arrebatárselo en las últimas horas a un rival directo como es el Tottenham, por una cifra que ronda los 80 millones de euros. El partido fue un paseo para el conjunto londinense goleando 5-0 al Leeds. Viktor Gyokeres se estrenó por partida doble como goleador después de unos primeros días en los que no se le terminaba de ver cómodo, Jurrien Timber también hizo un doblete y Saka se apuntó a la fiesta. Las lesiones del propio jugador inglés y de Martin Odegaard empañaron el triunfo, ya que esta semana se ven las caras frente al Liverpool en Anfield.

El héroe menos esperado

El Liverpool también se sigue postulando como uno de los máximos aspirantes a revalidar el título tras ganar 2-3 al Newcastle. El ambiente del partido estuvo marcado por el culebrón con Isak, que sigue apretando para que se dé su salida, y no tanto por el propio fútbol. Sin embargo, al igual que en la primera jornada de Premier, los de Arne Slot se volvieron a llevar los tres puntos gracias a un héroe inesperado. Esta vez desempeñó ese papel Ngumoha, un juvenil de 16 años, con un gol en el minuto 100 que lo convierte en el cuarto jugador más joven de la historia de la liga inglesa en anotar en un encuentro oficial. Las Urracas, con un hombre menos tras la expulsión de Gordon, llegaron a igualar el 0-2 que pusieron Gravenberch y Hugo Ekitike mediante los goles de Bruno Guimarães y William Osula. Pero los 'reds' todavía guardaban el último as bajo la manga para llevarse la victoria en el descuento.

El Manchester United sigue sin arrancar tras el empate 1-1 frente al Fulham y ya empieza a volver a verse en una zona alejada de las plazas europeas a pesar de todo el gasto para mejorar la plantilla para esta temporada. Aston Villa y Crystal Palace tampoco conocen la victoria en este inicio de la Premier, que ya promete ser igual de intensa que estos últimos años.