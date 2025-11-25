BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cristiano Ronaldo, tras su expulsión ante Irlanda. Clodagh Kilcoyne / Reuters

Cristiano estará en el debut de Portugal en el Mundial

El astro luso fue sancionado con un solo partido después de prominar un codazo al irlandés O'Shea, castigo que ya cumplió en el último duelo clasificatorio frente a Armenia

C. P. S.

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Sanción mínima para Cristiano Ronaldo, que respira pues podrá estar en el debut de Portugal en el Mundial después de ser sancionado con solo un partido por prominar un codazo al defensa Dara O'Shea durante el partido de clasificación entre el combinado luso y la selección de Irlanda, que se impuso por 2-0 en Dublín gracias a un doblete del delantero Troy Parrott.

El jugador del Al-Nassr saudí ya cumplió este castigo en el último encuentro clasificatorio del combinado dirigido por Roberto Martínez, frente a Armenia, por lo que más allá de una hipotética amenaza de dos partidos más en caso de comportamiento negativo, tiene vía libre para ser partícipe del estreno portugués en la cita planetaria del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, que será la sexta en la carrera del futbolista de Madeira.

Cristiano Ronaldo fue expulsado a la hora de juego del Irlanda-Portugal, tras una acción que el árbitro sueco Glenn Nyberg castigó con cartulina amarilla antes de la intervención del VAR para recomendar una expulsión acorde a la agresión. Se trató de su primera roja directa en 226 partidos con la selección lusa.

