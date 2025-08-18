La Premier cumple las expectativas en la primera jornada

David Hernández Madrid Lunes, 18 de agosto 2025, 12:29 Comenta Compartir

El estreno de la nueva edición de la Premier League fue muy prometedor y confirmó las expectativas de que el trofeo se lo disputarán el Liverpool, el Manchester City y el Arsenal. Esos tres equipos se encuentran un escalón por encima del Chelsea, quien no pudo pasar del empate contra el Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield. A pesar de la igualdad notable que existe este curso, la primera jornada no deparó sorpresas y los favoritos cumplieron. Además, el estreno liguero contó ya con uno de los goles del campeonato, en botas de Richarlison con el Tottenham.

El partido inaugural enfrentó al Liverpool con el Bournemouth de Andoni Iraola. El nuevo delantero 'red' Hugo Ekitike marcó el primer gol del campeonato en favor del actual campeón inglés. A pesar de ponerse dos tantos arriba, Antoine Semenyo firmó un doblete para establecer la igualdad provisional. Cuando parecía que el Liverpool iba a tropezar en su estreno, resurgió de las cenizas Federico Chiesa para anotar la diana de la victoria. Mohamed Salah remató la faena y puso el 4-2 en el último suspiro, en un encuentro en el que los jugadores del Liverpool dedicaron el triunfo al fallecido Diogo Jota, muy presente todavía.

El debut del Manchester City contra los Wolves fue bastante más sencillo que el de sus rivales. Guardiola encontró, en Tijjani Reijnders, la nueva brújula del equipo. El centrocampista neerlandés propició la jugada del primer tanto, anotó el segundo y asistió a Erling Haaland en el tercero. El otro fichaje sonado que realizaron los 'sky blues', Rayan Cherki, partió desde el banquillo y se guisó él solo el definitivo 0-4. Este triunfo disipa ligeramente a Guardiola los fantasmas de la pasada campaña e ilusiona para el año que está por venir.

El Arsenal fue el que más sufrió para sumar sus primeros tres puntos, ya que sobrevivió en Old Trafford contra el Manchester United. El cuadro de Mikel Arteta se adelantó pronto con un polémico gol de Riccardo Calafiori, tras un saque de esquina en el que obstruyeron a Altay Bayindir, quien ocupará la portería de los 'red devils' esta temporada. Con el resultado adverso, el United se volcó en ataque, pero la madera y David Raya lograron evitar el empate. La solidez defensiva del cuadro 'gunner' es en gran parte la causante de que el Arsenal lleve desde noviembre sin perder a domicilio en la Premier. Los debutantes del United como Bryan Mbeumo o Matheus Cunha brillaron más que Viktor Gyokeres o Martín Zubimendi en el Arsenal, a pesar del resultado final.

Pocas sorpresas

El comienzo liguero deparó pocas sorpresas. Una de ellas fue el abultado triunfo del Sunderland, recién ascendido, contra el West Ham por tres goles. El exgetafense Omar Alderete puso un caramelo de centro para que su equipo abriera la lata en un regreso soñado a la Premier. El campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea, empató sin goles en casa contra el Crystal Palace. Enzo Maresca buscará dar con la tecla que permita ser más competitivo en liga. Los londinenses todavía están algo verdes debido a su escasa pretemporada causada por el éxito veraniego, aunque su fondo de armario debería bastar para remediarlo en las próximas semanas.

El que ha arrancado bien es el Tottenham, que en la Supercopa de Europa estuvo a punto de vencer al PSG y en su estreno liguero aplastó 3-0 al Burnley. Lo más llamativo fue el tanto que anotó Richarlison de chilena, una diana muy de su estilo y que recuerda al que marcó con Brasil a Serbia en el Mundial de Catar. Podría ser uno de los mejores goles de toda la Premier, apenas en la primera jornada. Este ilusionante inicio del Tottenham da a entender que el equipo dirigido por Thomas Frank dará más guerra que en el dramático curso anterior, donde finalizó en la zona baja de la tabla a pesar del triunfo continental.