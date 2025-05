Procesan a Asencio y a tres excanteranos del Real Madrid por el vídeo sexual a una menor

Mateo Balín Miércoles, 14 de mayo 2025, 20:53 | Actualizado 21:49h. Comenta Compartir

Un juzgado de Gran Canaria ha procesado y propuesto juzgar al jugador del Real Madrid Raúl Asencio y a otros tres excanteranos del conjunto blanco por el caso de la difusión del vídeo sexual de dos mujeres, una de 18 años y la otra menor de 16 cuando sucedieron los hechos en junio de 2023. El juez dio por concluida este miércoles la instrucción y ha considerado que hay indicios suficientes para continuar el procedimiento contra los investigados, presuntamente implicados en la grabación y/o difusión no autorizada del citado vídeo mientras la mayoría de ellos se encontraban en un espacio privado de un club de playa ubicado en Amadores (Mogán).

Los jugadores investigados son el citado Asencio, que por aquel entonces pertenecía a la plantilla del Real Madrid Castilla y ahora es titular del primer equipo blanco, además del catalán Ferrán Ruiz, que milita en el Girona B, el gallego Juan Rodríguez (CD Tarazona) y el balear Andrés García, que juega en el Alcorcón B, todos ellos de entre 20 y 21 años. Las detenciones de los cuatro se llevaron a cabo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ubicada en Valdebebas y, tras prestar declaración ante la Guardia Civil fueron puestos en libertad.

El titular del Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana, Julio Wood Rodríguez, acuerda ahora transformar las diligencias previas incoadas en 2023 contra los investigados en un procedimiento abreviado. Califica su actuación como presuntamente constitutiva de delitos de descubrimiento de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad (artículo 197.1 del Código Penal), de distribución y envió a terceros de los vídeos sin advertencia a las perjudicadas ni consentimiento de ellas (artículo 197.3) y de captación o utilización de menores de edad con fines pornográficos y posesión de pornografía infantil (artículo 189, 1 y 5 del Código Penal).

Los hechos a los que se refiere el auto sucedieron presuntamente el 15 de junio de 2023. Según detalla la resolución judicial, las presuntas víctimas sufren en la actualidad sintomatología postraumática derivada de la experiencia vivida.

El caso se originó a raíz de una investigación de la Guardia Civil iniciada el 6 de septiembre siguiente, tras la denuncia presentada por la madre de la menor en Santa María de Guía. Según esta parte, tres de los futbolistas mantuvieron relaciones sexuales presuntamente consentidas con la menor y otra joven de 18 años en el reservado de un conocido 'beach club' de Amadores (Mogán). Sin embargo, dichas relaciones fueron grabadas sin el consentimiento de las jóvenes, y posteriormente, el vídeo fue presuntamente difundido a través de aplicaciones de mensajería en grupos de whatsapp. Unos hechos en los que habría participado Asencio, según confirmó la Audiencia Provincial de Las Palmas en enero pasado.

Volcado de los móviles

Durante la instrucción, se realizaron volcados de los teléfonos móviles de los investigados, revelando conversaciones en las que comentaban sobre la grabación y mostraban preocupación por las posibles consecuencias legales. Uno de ellos llegó a consultar en Internet sobre el delito de difusión sin consentimiento de imágenes o grabaciones íntimas. Además, Ruiz, Rodríguez y García hacían comentarios presuntamente vejatorios acerca de la joven grancanaria que interpuso la denuncia.

Los tres jugadores del Real Madrid C entonces aparecen en la grabación de carácter sexual investigada, en la que también se encuentra la otra mujer de 18 años, quien se sumó a la denuncia tras haber tenido conocimiento, por medio de un testigo, de que el archivo no había sido eliminado y estaba siendo divulgado por otros miembros del equipo.

El día de los hechos, los cuatro jugadores se encontraban de vacaciones y quedaron con tres mujeres para verse en el 'beach club'. En un momento dado, Asencio y la tercera chica se marcharon para darse un baño en la piscina mientras los otros tres futbolistas se quedaron solos con las dos mujeres y, presuntamente, grabaron el encuentro sexual sin su consentimiento.

En este procedimiento, la defensa de Asencio argumentó que las diligencias ordenadas por el juez instructor eran «prospectivas» y que no existían indicios suficientes de la comisión del delito, dado que el vídeo no había sido recuperado. También sostuvo que se había superado el plazo legal para la instrucción del caso. Sin embargo, la Audiencia Provincial, en un auto fechado el pasado 28 de enero que tuvo como ponente al magistrado Secundino Alemán, rechazó estos argumentos, señalando que la investigación cuenta con pruebas indiciarias suficientes. El auto subrayó que la desaparición del vídeo no implica la inexistencia del delito, ya que la conducta delictiva se habría consumado en el momento de su difusión y exhibición. Además, la Sala aclaró que el plazo de instrucción se ha cumplido y que las diligencias acordadas son válidas incluso si sus resultados se obtienen posteriormente.

La autoridad judicial ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas en el caso para que, si lo consideran procedente, formulen escrito de acusación e interesen la apertura de juicio oral contra los investigados o bien soliciten el archivo de la causa. Contra el auto del juzgado cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.