España aplaza al sábado su viaje a Elche por la dana Alice

Cambio de planes en la selección española de cara al partido del sábado ante Georgia en Elche, clasificatorio para el Mundial del próximo año. La dana Alice, que azota la Comunidad Valenciana desde este jueves, y la alerta roja decretada por la Aemet para la zona del levante español han obligado a La Roja a cambiar su idea de viaje inicial y trasladar la rueda de prensa previa al partido a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Luis de la Fuente y Mikel Merino comparecerán este viernes desde las 13:00 horas.

El seleccionador español y el centrocampista navarro hablarán ante los medios en el cuartel general del combinado español justo después del entrenamiento matutino, que tendrá lugar a las 11:00 horas.

La Federación Española de Fútbol (FEF) asegura además que «está en comunicación permanente con las autoridades de la zona e informará puntualmente de las novedades que surjan en relación con el operativo organizado con motivo del encuentro en el estadio Martínez Valero».

La alerta roja meteorológica también ha provocado la suspensión del duelo entre el Hércules y el Atlético Madrileño, filial del Atlético, correspondiente a la séptima jornada en el grupo 2 de Primera Federación que debía disputarse este viernes a las 19:00 horas en el José Rico Pérez de Alicante.

La ciudad de Elche ha vivido este jueves su jornada más lluviosa del otoño, al registrar 59 litros por metro cuadrado en poco más de una hora. El fenómeno ha dejado calles inundadas, vehículos semihundidos y dificultades en la circulación.

Por ello, «en atención a las medidas anunciadas por las autoridades locales en Elche, suspendiendo todas las actividades previstas para la jornada del viernes y recomendando limitar la movilidad de la población salvo por causas imprescindibles», la FEF también ha decidido cancelar las XIV Jornadas Jurídicas y la junta directiva previstas para el sábado.