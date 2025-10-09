BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 9 de octubre
Mundial | Clasificación

España aplaza al sábado su viaje a Elche por la dana Alice

El temporal en la Comunidad Valenciana obliga a La Roja a alterar sus planes y desplazarse el mismo día del partido ante Georgia

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:42

Comenta

Cambio de planes en la selección española de cara al partido del sábado ante Georgia en Elche, clasificatorio para el Mundial del próximo año. La dana Alice, que azota la Comunidad Valenciana desde este jueves, y la alerta roja decretada por la Aemet para la zona del levante español han obligado a La Roja a cambiar su idea de viaje inicial y trasladar la rueda de prensa previa al partido a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Luis de la Fuente y Mikel Merino comparecerán este viernes desde las 13:00 horas.

El seleccionador español y el centrocampista navarro hablarán ante los medios en el cuartel general del combinado español justo después del entrenamiento matutino, que tendrá lugar a las 11:00 horas.

La Federación Española de Fútbol (FEF) asegura además que «está en comunicación permanente con las autoridades de la zona e informará puntualmente de las novedades que surjan en relación con el operativo organizado con motivo del encuentro en el estadio Martínez Valero».

La alerta roja meteorológica también ha provocado la suspensión del duelo entre el Hércules y el Atlético Madrileño, filial del Atlético, correspondiente a la séptima jornada en el grupo 2 de Primera Federación que debía disputarse este viernes a las 19:00 horas en el José Rico Pérez de Alicante.

La ciudad de Elche ha vivido este jueves su jornada más lluviosa del otoño, al registrar 59 litros por metro cuadrado en poco más de una hora. El fenómeno ha dejado calles inundadas, vehículos semihundidos y dificultades en la circulación.

Por ello, «en atención a las medidas anunciadas por las autoridades locales en Elche, suspendiendo todas las actividades previstas para la jornada del viernes y recomendando limitar la movilidad de la población salvo por causas imprescindibles», la FEF también ha decidido cancelar las XIV Jornadas Jurídicas y la junta directiva previstas para el sábado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos
  2. 2 Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos
  3. 3 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  4. 4 Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos
  5. 5 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  6. 6 Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido
  7. 7 Le pillan conduciendo ebrio y acaba detenido por salir corriendo para huir de la policía en Burgos
  8. 8 Fin a una búsqueda de más de 24 horas: localizada la vaquilla que se escapó en las fiestas de un pueblo de Burgos
  9. 9 La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio
  10. 10 El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta España aplaza al sábado su viaje a Elche por la dana Alice

España aplaza al sábado su viaje a Elche por la dana Alice