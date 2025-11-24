La Superliga inicia una demanda millonaria contra la UEFA

Óscar Bellot Madrid Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

A22 Sports Management, empresa promotora de la Superliga, ha comenzado los trámites legales para solicitar una astronómica indemnización a la UEFA por los daños y perjuicios causados a consecuencia de los obstáculos que este organismo estableció en su día contra la creación de esa novedosa competición que impulsaron doce de los clubes más prestigiosos del Viejo Continente en abril de 2021 y que tenía al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, como principal ideólogo.

Según precisa A22 Sports Management en un comunicado, el 21 de noviembre se iniciaron los trámites previos necesarios para la interposición de una demanda judicial contra el organismo rector del fútbol europeo con el objetivo de solicitar «una indemnización por los daños sufridos debido al abuso por parte de la UEFA de su posición dominante como operador monopolístico de las competiciones transfronterizas de fútbol de clubes europeos».

Dicha demanda, con la que los defensores de la Superliga esperan obtener una cantidad que se situaría entre 4.000 y 5.000 millones de euros, se apoya en el fallo emitido el 21 de diciembre de 2023 por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la cual dictaminó que la UEFA abusó de su posición monopolística dominante en el mercado de las competiciones transfronterizas de fútbol de clubes, infringiendo con ello el derecho de competencia de la UE. «En su sentencia, el TJUE exigió a la UEFA que abriera el mercado a organizadores externos como A22», recuerda esta promotora que está participada al 50% por la sociedad Anel Capital SL, propiedad del banquero Anas Laghari, figura de la máxima confianza de Florentino Pérez; y por John Carl Hahn, un reputado hombre de negocios que pasó por firmas como Morgan Stanley o el fondo Providence.

Aquella sentencia se vio refrendada el 29 de octubre de este mismo año por la Audiencia Provincial de Madrid, la cual desestimó los recursos de apelación interpuestos por la UEFA, la FEF y LaLiga en relación al fallo que la magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid efectuó en mayo de 2024 sobre el abuso de posición de dominio de la UEFA y de la FIFA y confirmó que estos dos organismos incurrieron en «abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores», dando con ello más munición a la Superliga dentro de su cruzada contra el 'statu quo'.

Tres sentencias como base

«A pesar de las sentencias claras de tres tribunales europeos distintos, incluyendo el TJUE y un tribunal de apelación español, la UEFA sigue manteniendo regulaciones y prácticas que contradicen directamente las decisiones judiciales», reprocha A22 Sports Management, que cita dentro de las mismas a «nuevas normas introducidas en 2024, tras la histórica sentencia del TJUE». «Al desafiar estas sentencias judiciales, la UEFA se enfrenta ahora a importantes demandas por daños y perjuicios por parte de los clubes y de A22», reseña la promotora que defiende los intereses de la Superliga.

A22 Sports Management recuerda que en diciembre de 2024 solicitó formalmente a la UEFA el reconocimiento de la Liga Unify, nueva versión de aquella competición cerrada que acabó tumbando la oposición de los grandes estamentos futbolísticos y de los propios aficionados, especialmente los hinchas ingleses, y posteriormente entabló negociaciones entre marzo y septiembre de 2025 para intentar acercar posturas en tres aspectos críticos -«un formato mejorado, una gobernanza modernizada y la implementación de la plataforma de streaming Unify, con el fin de ofrecer una mayor asequibilidad y tecnología de vanguardia a los aficionados que siguen los partidos desde casa»- sin alcanzarse acuerdo alguno entre ambas partes.

Así las cosas, argumenta la promotora de la Superliga, «la única vía procedente en este momento es exigir la compensación por los daños derivados de la conducta ilícita de la UEFA». La nueva batalla entre Florentino Pérez y Aleksander Ceferin está servida.