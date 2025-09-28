BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 27 de septiembre
Imagen diseñada y creada con imagenes de los futbolista burgaleses NSU

Test: descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera

Desde la capital burgalesa hasta Miranda de Ebro, pasando por Aranda de Duero y Briviesca, seis futbolistas han llevado el nombre de nuestra provincia a la élite. Pon a prueba tus conocimientos sobre su trayectoria y su vida en el fútbol profesional

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:01

Burgos es tierra de deportistas, una provincia que respira esfuerzo, constancia y pasión por el deporte en cada rincón. Desde los clubes de base hasta las competiciones de élite, son muchos los burgaleses que han hecho de la práctica deportiva un modo de vida, llevando con orgullo el nombre de su tierra allá donde compiten. El fútbol, como disciplina mayoritaria, no solo ha generado afición en las gradas, sino también una cantera de talentos que han sabido aprovechar sus oportunidades en el mundo profesional.

En la élite del fútbol español, tanto masculino como femenino, hay representantes burgaleses que han logrado consolidarse en Primera División. Su ejemplo refleja que desde municipios grandes o pequeños de la provincia es posible alcanzar la cima deportiva. Cada uno de ellos ha seguido un camino diferente, con esfuerzo, sacrificio y talento, y hoy son referentes que ponen en valor la importancia del deporte como vehículo de superación personal y orgullo colectivo para Burgos.

Actualmente, la provincia cuenta con seis futbolistas en la máxima categoría: Sergio Herrera, Iker Benito y Diego Rico en el fútbol masculino; Adriana Nanclares, Carla Andrés e Iria Castro en el fútbol femenino. Todos ellos demuestran la calidad que surge de esta provincia, llevando sus nombres y los de sus localidades de origen a los estadios más importantes del país. Por ello os retamos a comprobar cuanto conoceís a los futbolistas burgales que juegan en la élite.

1 de 12

Este burgalés debutó con un primer equipo en una eliminatoria contra el Barcelona y, años después ha renovado su contrato con un equipo navarro hasta 2028. ¿Quién es?

Este burgalés debutó con un primer equipo en una eliminatoria contra el Barcelona y, años después ha renovado su contrato con un equipo navarro hasta 2028. ¿Quién es?
Sergio Herera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

2 de 12

Formado en la cantera de Osasuna, este jugador volvió a su ciudad natal en 2025 tras una cesión. ¿Quién es?

Formado en la cantera de Osasuna, este jugador volvió a su ciudad natal en 2025 tras una cesión. ¿Quién es?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

3 de 12

Ganó un torneo europeo con la selección sub-17 y, años después, se convirtió en titular absoluta en un equipo riojano. ¿Quién es?

Ganó un torneo europeo con la selección sub-17 y, años después, se convirtió en titular absoluta en un equipo riojano. ¿Quién es?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

4 de 12

Defensa zurdo que pasó por Leganés y la Premier League antes de volver a España para jugar en un equipo del País Vasco. ¿Quién es?

Defensa zurdo que pasó por Leganés y la Premier League antes de volver a España para jugar en un equipo del País Vasco. ¿Quién es?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

5 de 12

Debutó en un torneo internacional sub-20 en Costa Rica y poco después jugó su primer partido con la selección absoluta. ¿Quién es?

Debutó en un torneo internacional sub-20 en Costa Rica y poco después jugó su primer partido con la selección absoluta. ¿Quién es?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

6 de 12

¿Qué futbolista burgalés sufrió una grave lesión de rodilla en 2018 que le tuvo de baja entre 6 y 8 meses?

¿Qué futbolista burgalés sufrió una grave lesión de rodilla en 2018 que le tuvo de baja entre 6 y 8 meses?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

7 de 12

¿Qué jugadora burgalesa ha disputado más de 70 partidos oficiales en un equipo vasco y ha sido clave en la permanencia del equipo en la Liga F?

¿Qué jugadora burgalesa ha disputado más de 70 partidos oficiales en un equipo vasco y ha sido clave en la permanencia del equipo en la Liga F?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

8 de 12

¿Qué defensa burgalesa, nacida en Briviesca es conocida por su potencia en el juego aéreo y por haber jugado en un club castellano y leonés desde los 16 hasta los 19 años?

¿Qué defensa burgalesa, nacida en Briviesca es conocida por su potencia en el juego aéreo y por haber jugado en un club castellano y leonés desde los 16 hasta los 19 años?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

9 de 12

¿Qué futbolista de la provincia de Burgos ha jugado en dos equipos del País Vasco desde 2019 hasta la actualidad?

¿Qué futbolista de la provincia de Burgos ha jugado en dos equipos del País Vasco desde 2019 hasta la actualidad?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diero Rico
Iria Castro

10 de 12

¿Qué futbolista burgalés estuvo cerca de conseguir que el equipo de su ciudad natal ascendiera a Primera División?

¿Qué futbolista burgalés estuvo cerca de conseguir que el equipo de su ciudad natal ascendiera a Primera División?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

11 de 12

Defensa central de Aranda de Duero que fue clave en el ascenso del Eibar a Primera y acaba de renovar hasta 2027. ¿Quién es?

Defensa central de Aranda de Duero que fue clave en el ascenso del Eibar a Primera y acaba de renovar hasta 2027. ¿Quién es?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

12 de 12

¿Qué futbolista, nacido en Burgos en 1993, comenzó su formación en Burgos Promesas en el 2000 y terminó jugando en la Real Sociedad antes de ser cedido al Getafe C. F.?

¿Qué futbolista, nacido en Burgos en 1993, comenzó su formación en Burgos Promesas en el 2000 y terminó jugando en la Real Sociedad antes de ser cedido al Getafe C. F.?
Sergio Herrera
Adriana Nanclares
Iker Benito
Carla Andrés
Diego Rico
Iria Castro

