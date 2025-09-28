Test: descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera
Desde la capital burgalesa hasta Miranda de Ebro, pasando por Aranda de Duero y Briviesca, seis futbolistas han llevado el nombre de nuestra provincia a la élite. Pon a prueba tus conocimientos sobre su trayectoria y su vida en el fútbol profesional
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:01
Burgos es tierra de deportistas, una provincia que respira esfuerzo, constancia y pasión por el deporte en cada rincón. Desde los clubes de base hasta las competiciones de élite, son muchos los burgaleses que han hecho de la práctica deportiva un modo de vida, llevando con orgullo el nombre de su tierra allá donde compiten. El fútbol, como disciplina mayoritaria, no solo ha generado afición en las gradas, sino también una cantera de talentos que han sabido aprovechar sus oportunidades en el mundo profesional.
En la élite del fútbol español, tanto masculino como femenino, hay representantes burgaleses que han logrado consolidarse en Primera División. Su ejemplo refleja que desde municipios grandes o pequeños de la provincia es posible alcanzar la cima deportiva. Cada uno de ellos ha seguido un camino diferente, con esfuerzo, sacrificio y talento, y hoy son referentes que ponen en valor la importancia del deporte como vehículo de superación personal y orgullo colectivo para Burgos.
Actualmente, la provincia cuenta con seis futbolistas en la máxima categoría: Sergio Herrera, Iker Benito y Diego Rico en el fútbol masculino; Adriana Nanclares, Carla Andrés e Iria Castro en el fútbol femenino. Todos ellos demuestran la calidad que surge de esta provincia, llevando sus nombres y los de sus localidades de origen a los estadios más importantes del país. Por ello os retamos a comprobar cuanto conoceís a los futbolistas burgales que juegan en la élite.
