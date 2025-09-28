Test: descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera Desde la capital burgalesa hasta Miranda de Ebro, pasando por Aranda de Duero y Briviesca, seis futbolistas han llevado el nombre de nuestra provincia a la élite. Pon a prueba tus conocimientos sobre su trayectoria y su vida en el fútbol profesional

Burgos es tierra de deportistas, una provincia que respira esfuerzo, constancia y pasión por el deporte en cada rincón. Desde los clubes de base hasta las competiciones de élite, son muchos los burgaleses que han hecho de la práctica deportiva un modo de vida, llevando con orgullo el nombre de su tierra allá donde compiten. El fútbol, como disciplina mayoritaria, no solo ha generado afición en las gradas, sino también una cantera de talentos que han sabido aprovechar sus oportunidades en el mundo profesional.

En la élite del fútbol español, tanto masculino como femenino, hay representantes burgaleses que han logrado consolidarse en Primera División. Su ejemplo refleja que desde municipios grandes o pequeños de la provincia es posible alcanzar la cima deportiva. Cada uno de ellos ha seguido un camino diferente, con esfuerzo, sacrificio y talento, y hoy son referentes que ponen en valor la importancia del deporte como vehículo de superación personal y orgullo colectivo para Burgos.

Actualmente, la provincia cuenta con seis futbolistas en la máxima categoría: Sergio Herrera, Iker Benito y Diego Rico en el fútbol masculino; Adriana Nanclares, Carla Andrés e Iria Castro en el fútbol femenino. Todos ellos demuestran la calidad que surge de esta provincia, llevando sus nombres y los de sus localidades de origen a los estadios más importantes del país. Por ello os retamos a comprobar cuanto conoceís a los futbolistas burgales que juegan en la élite.























1 de 12 Este burgalés debutó con un primer equipo en una eliminatoria contra el Barcelona y, años después ha renovado su contrato con un equipo navarro hasta 2028. ¿Quién es? Sergio Herera Correcto! Este portero de Miranda de Ebro que debutó profesionalmente con el Deportivo Alavés en una eliminatoria de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que, tras consolidarse en el C.A. Osasuna, ha renovado su contrato hasta 2028. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Sergio Herrera, portero de Miranda de Ebro que debutó profesionalmente con el Deportivo Alavés en una eliminatoria de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que, tras consolidarse en el C.A. Osasuna, ha renovado su contrato hasta 2028. Iker Benito La respuesta correcta es Sergio Herrera, portero de Miranda de Ebro que debutó profesionalmente con el Deportivo Alavés en una eliminatoria de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que, tras consolidarse en el C.A. Osasuna, ha renovado su contrato hasta 2028. Carla Andrés La respuesta correcta es Sergio Herrera, portero de Miranda de Ebro que debutó profesionalmente con el Deportivo Alavés en una eliminatoria de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que, tras consolidarse en el C.A. Osasuna, ha renovado su contrato hasta 2028. Diego Rico La respuesta correcta es Sergio Herrera, portero de Miranda de Ebro que debutó profesionalmente con el Deportivo Alavés en una eliminatoria de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que, tras consolidarse en el C.A. Osasuna, ha renovado su contrato hasta 2028. Iria Castro La respuesta correcta es Sergio Herrera, portero de Miranda de Ebro que debutó profesionalmente con el Deportivo Alavés en una eliminatoria de Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que, tras consolidarse en el C.A. Osasuna, ha renovado su contrato hasta 2028. 2 de 12 Formado en la cantera de Osasuna, este jugador volvió a su ciudad natal en 2025 tras una cesión. ¿Quién es? Sergio Herrera La respuesta correcta es Iker Benito, futbolista de Miranda de Ebro que se formó en la cantera del CA Osasuna y en 2025 regresó a su ciudad natal para jugar cedido en el CD Mirandés. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Iker Benito, futbolista de Miranda de Ebro que se formó en la cantera del CA Osasuna y en 2025 regresó a su ciudad natal para jugar cedido en el CD Mirandés. Iker Benito Correcto! Es el futbolista de Miranda de Ebro que se formó en la cantera del C.A. Osasuna y en 2025 regresó a su ciudad natal para jugar cedido en el C.D. Mirandés. Carla Andrés La respuesta correcta es Iker Benito, futbolista de Miranda de Ebro que se formó en la cantera del CA Osasuna y en 2025 regresó a su ciudad natal para jugar cedido en el CD Mirandés. Diego Rico La respuesta correcta es Iker Benito, futbolista de Miranda de Ebro que se formó en la cantera del CA Osasuna y en 2025 regresó a su ciudad natal para jugar cedido en el CD Mirandés. Iria Castro La respuesta correcta es Iker Benito, futbolista de Miranda de Ebro que se formó en la cantera del CA Osasuna y en 2025 regresó a su ciudad natal para jugar cedido en el CD Mirandés. 3 de 12 Ganó un torneo europeo con la selección sub-17 y, años después, se convirtió en titular absoluta en un equipo riojano. ¿Quién es? Sergio Herrera La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa nacida en Briviesca que fue campeona de Europa sub-17 con España y que desde 2022 juega como titular en el DUX Logroño, contribuyendo al ascenso del equipo a la Liga F en 2025. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa nacida en Briviesca que fue campeona de Europa sub-17 con España y que desde 2022 juega como titular en el DUX Logroño, contribuyendo al ascenso del equipo a la Liga F en 2025. Iker Benito La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa nacida en Briviesca que fue campeona de Europa sub-17 con España y que desde 2022 juega como titular en el DUX Logroño, contribuyendo al ascenso del equipo a la Liga F en 2025. Carla Andrés La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa nacida en Briviesca que fue campeona de Europa sub-17 con España y que desde 2022 juega como titular en el DUX Logroño, contribuyendo al ascenso del equipo a la Liga F en 2025. Diego Rico La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa nacida en Briviesca que fue campeona de Europa sub-17 con España y que desde 2022 juega como titular en el DUX Logroño, contribuyendo al ascenso del equipo a la Liga F en 2025. Iria Castro Correcto! Esta defensora burgalesa nacida en Briviesca fue campeona de Europa sub-17 con España y desde 2022 juega como titular en el DUX Logroño, contribuyendo al ascenso del equipo a la Liga F en 2025. 4 de 12 Defensa zurdo que pasó por Leganés y la Premier League antes de volver a España para jugar en un equipo del País Vasco. ¿Quién es? Sergio Herrera La respuesta correcta es Diego Rico, lateral izquierdo de Burgos que debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, luego jugó en el CD Leganés, pasó tres temporadas en el AFC Bournemouth de la Premier League y regresó a España para fichar por la Real Sociedad. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Diego Rico, lateral izquierdo de Burgos que debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, luego jugó en el CD Leganés, pasó tres temporadas en el AFC Bournemouth de la Premier League y regresó a España para fichar por la Real Sociedad. Iker Benito La respuesta correcta es Diego Rico, lateral izquierdo de Burgos que debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, luego jugó en el CD Leganés, pasó tres temporadas en el AFC Bournemouth de la Premier League y regresó a España para fichar por la Real Sociedad. Carla Andrés La respuesta correcta es Diego Rico, lateral izquierdo de Burgos que debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, luego jugó en el CD Leganés, pasó tres temporadas en el AFC Bournemouth de la Premier League y regresó a España para fichar por la Real Sociedad. Diego Rico Correcto! El lateral izquierdo de Burgos debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, luego jugó en el C.D. Leganés, pasó tres temporadas en el A.F.C Bournemouth de la Premier League y regresó a España para fichar por la Real Sociedad. Iria Castro La respuesta correcta es Diego Rico, lateral izquierdo de Burgos que debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, luego jugó en el CD Leganés, pasó tres temporadas en el AFC Bournemouth de la Premier League y regresó a España para fichar por la Real Sociedad. 5 de 12 Debutó en un torneo internacional sub-20 en Costa Rica y poco después jugó su primer partido con la selección absoluta. ¿Quién es? Sergio Herrera La respuesta correcta es Adriana Nanclares, portera burgalesa que participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2022 en Costa Rica con la selección española y, tras su destacada actuación, debutó con la selección absoluta en noviembre de 2024. Adriana Nanclares Correcto! Esta portera burgalesa participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2022 en Costa Rica con la selección española y, tras su destacada actuación, debutó con la selección absoluta en noviembre de 2024. Iker Benito La respuesta correcta es Adriana Nanclares, portera burgalesa que participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2022 en Costa Rica con la selección española y, tras su destacada actuación, debutó con la selección absoluta en noviembre de 2024. Carla Andrés La respuesta correcta es Adriana Nanclares, portera burgalesa que participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2022 en Costa Rica con la selección española y, tras su destacada actuación, debutó con la selección absoluta en noviembre de 2024. Diego Rico La respuesta correcta es Adriana Nanclares, portera burgalesa que participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2022 en Costa Rica con la selección española y, tras su destacada actuación, debutó con la selección absoluta en noviembre de 2024. Iria Castro La respuesta correcta es Adriana Nanclares, portera burgalesa que participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2022 en Costa Rica con la selección española y, tras su destacada actuación, debutó con la selección absoluta en noviembre de 2024. 6 de 12 ¿Qué futbolista burgalés sufrió una grave lesión de rodilla en 2018 que le tuvo de baja entre 6 y 8 meses? Sergio Herrera Correcto! Sergio Herrera tuvo una grave lesión jugando con el C.A. Osasuna en mayo de 2018, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo entre 6 y 8 meses de baja antes de regresar a los terrenos de juego. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Sergio Herrera, futbolista que, jugando con el C.A. Osasuna en mayo de 2018, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo entre 6 y 8 meses de baja antes de regresar a los terrenos de juego. Iker Benito La respuesta correcta es Sergio Herrera, futbolista que, jugando con el C.A. Osasuna en mayo de 2018, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo entre 6 y 8 meses de baja antes de regresar a los terrenos de juego. Carla Andrés La respuesta correcta es Sergio Herrera, futbolista que, jugando con el C.A. Osasuna en mayo de 2018, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo entre 6 y 8 meses de baja antes de regresar a los terrenos de juego. Diego Rico La respuesta correcta es Sergio Herrera, futbolista que, jugando con el C.A. Osasuna en mayo de 2018, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo entre 6 y 8 meses de baja antes de regresar a los terrenos de juego. Iria Castro La respuesta correcta es Sergio Herrera, futbolista que, jugando con el C.A. Osasuna en mayo de 2018, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estuvo entre 6 y 8 meses de baja antes de regresar a los terrenos de juego. 7 de 12 ¿Qué jugadora burgalesa ha disputado más de 70 partidos oficiales en un equipo vasco y ha sido clave en la permanencia del equipo en la Liga F? Sergio Herrera La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa central de Aranda de Duero que, desde su llegada al Eibar femenino en 2022, ha disputado más de 70 partidos oficiales, contribuyendo al ascenso a Primera División y siendo clave en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa central de Aranda de Duero que, desde su llegada al Eibar femenino en 2022, ha disputado más de 70 partidos oficiales, contribuyendo al ascenso a Primera División y siendo clave en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Iker Benito La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa central de Aranda de Duero que, desde su llegada al Eibar femenino en 2022, ha disputado más de 70 partidos oficiales, contribuyendo al ascenso a Primera División y siendo clave en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Carla Andrés Correcto! La defensa central de Aranda de Duero que, desde su llegada al Eibar femenino en 2022, ha disputado más de 70 partidos oficiales, contribuyendo al ascenso a Primera División y siendo clave en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Diego Rico La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa central de Aranda de Duero que, desde su llegada al Eibar femenino en 2022, ha disputado más de 70 partidos oficiales, contribuyendo al ascenso a Primera División y siendo clave en la permanencia del equipo en la máxima categoría. Iria Castro La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa central de Aranda de Duero que, desde su llegada al Eibar femenino en 2022, ha disputado más de 70 partidos oficiales, contribuyendo al ascenso a Primera División y siendo clave en la permanencia del equipo en la máxima categoría. 8 de 12 ¿Qué defensa burgalesa, nacida en Briviesca es conocida por su potencia en el juego aéreo y por haber jugado en un club castellano y leonés desde los 16 hasta los 19 años? Sergio Herrera La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa que destacó desde joven en C.D. Parquesol, donde jugó entre los 16 y 19 años, y que además es reconocida por su gran capacidad en el juego aéreo y su solvencia defensiva. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa que destacó desde joven en C.D. Parquesol, donde jugó entre los 16 y 19 años, y que además es reconocida por su gran capacidad en el juego aéreo y su solvencia defensiva. Iker Benito La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa que destacó desde joven en C.D. Parquesol, donde jugó entre los 16 y 19 años, y que además es reconocida por su gran capacidad en el juego aéreo y su solvencia defensiva. Carla Andrés La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa que destacó desde joven en C.D. Parquesol, donde jugó entre los 16 y 19 años, y que además es reconocida por su gran capacidad en el juego aéreo y su solvencia defensiva. Diego Rico La respuesta correcta es Iria Castro, defensora burgalesa que destacó desde joven en C.D. Parquesol, donde jugó entre los 16 y 19 años, y que además es reconocida por su gran capacidad en el juego aéreo y su solvencia defensiva. Iria Castro Correcto! La defensora burgalesa destacó desde joven en C.D. Parquesol, donde jugó entre los 16 y 19 años, y además es reconocida por su gran capacidad en el juego aéreo y su solvencia defensiva. 9 de 12 ¿Qué futbolista de la provincia de Burgos ha jugado en dos equipos del País Vasco desde 2019 hasta la actualidad? Sergio Herrera La respuesta correcta es Adriana Naclares, esta guardameta burgalesa jugó en la Real Sociedad desde 2019 hasta 2023, y ese mismo año el Athletic Club la fichó. Aunque en su infancia pasó por otros clubes vascos, en el periodo de tiempo de 2019 a la actualidad ha jugado en estos dos equipos. Adriana Nanclares Correcto! La guardameta burgalesa jugó en la Real Sociedad desde 2019 hasta 2023, y ese mismo año el Athletic Club la fichó. Aunque en su infancia pasó por otros clubes vascos, en el periodo de tiempo de 2019 a la actualidad ha jugado en estos dos equipos. Iker Benito La respuesta correcta es Adriana Naclares, esta guardameta burgalesa jugó en la Real Sociedad desde 2019 hasta 2023, y ese mismo año el Athletic Club la fichó. Aunque en su infancia pasó por otros clubes vascos, en el periodo de tiempo de 2019 a la actualidad ha jugado en estos dos equipos. Carla Andrés La respuesta correcta es Adriana Naclares, esta guardameta burgalesa jugó en la Real Sociedad desde 2019 hasta 2023, y ese mismo año el Athletic Club la fichó. Aunque en su infancia pasó por otros clubes vascos, en el periodo de tiempo de 2019 a la actualidad ha jugado en estos dos equipos. Diero Rico La respuesta correcta es Adriana Naclares, esta guardameta burgalesa jugó en la Real Sociedad desde 2019 hasta 2023, y ese mismo año el Athletic Club la fichó. Aunque en su infancia pasó por otros clubes vascos, en el periodo de tiempo de 2019 a la actualidad ha jugado en estos dos equipos. Iria Castro La respuesta correcta es Adriana Naclares, esta guardameta burgalesa jugó en la Real Sociedad desde 2019 hasta 2023, y ese mismo año el Athletic Club la fichó. Aunque en su infancia pasó por otros clubes vascos, en el periodo de tiempo de 2019 a la actualidad ha jugado en estos dos equipos. 10 de 12 ¿Qué futbolista burgalés estuvo cerca de conseguir que el equipo de su ciudad natal ascendiera a Primera División? Sergio Herrera La respuesta correcta es Iker Benito, jugador de Miranda de Ebro que estuvo cerca de lograr el ascenso con el CD Mirandés durante su cesión en 2025. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Iker Benito, jugador de Miranda de Ebro que estuvo cerca de lograr el ascenso con el CD Mirandés durante su cesión en 2025. Iker Benito Correcto! Se trata de Iker Benito. El jugador de Miranda de Ebro formó parte del C.D. Mirandés durante su cesión en 2025, contribuyendo al gran rendimiento del equipo que estuvo muy cerca de lograr el ascenso a Primera División. Carla Andrés La respuesta correcta es Iker Benito, jugador de Miranda de Ebro que estuvo cerca de lograr el ascenso con el CD Mirandés durante su cesión en 2025. Diego Rico La respuesta correcta es Iker Benito, jugador de Miranda de Ebro que estuvo cerca de lograr el ascenso con el CD Mirandés durante su cesión en 2025. Iria Castro La respuesta correcta es Iker Benito, jugador de Miranda de Ebro que estuvo cerca de lograr el ascenso con el CD Mirandés durante su cesión en 2025. 11 de 12 Defensa central de Aranda de Duero que fue clave en el ascenso del Eibar a Primera y acaba de renovar hasta 2027. ¿Quién es? Sergio Herrera La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa de Aranda de Duero. Llegó al Eibar en 2022 cuando el equipo jugaba en Primera RFEF, fue protagonista del ascenso a Primera División en esa misma temporada y, tras consolidarse como titular renovó su contrato hasta 2027. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa de Aranda de Duero. Llegó al Eibar en 2022 cuando el equipo jugaba en Primera RFEF, fue protagonista del ascenso a Primera División en esa misma temporada y, tras consolidarse como titular renovó su contrato hasta 2027. Iker Benito La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa de Aranda de Duero. Llegó al Eibar en 2022 cuando el equipo jugaba en Primera RFEF, fue protagonista del ascenso a Primera División en esa misma temporada y, tras consolidarse como titular renovó su contrato hasta 2027. Carla Andrés Correcto! Llegó al Eibar en 2022 cuando el equipo jugaba en Primera RFEF, fue protagonista del ascenso a Primera División en esa misma temporada y, tras consolidarse como titular, renovó su contrato hasta 2027. Diego Rico La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa de Aranda de Duero. Llegó al Eibar en 2022 cuando el equipo jugaba en Primera RFEF, fue protagonista del ascenso a Primera División en esa misma temporada y, tras consolidarse como titular renovó su contrato hasta 2027. Iria Castro La respuesta correcta es Carla Andrés, defensa de Aranda de Duero. Llegó al Eibar en 2022 cuando el equipo jugaba en Primera RFEF, fue protagonista del ascenso a Primera División en esa misma temporada y, tras consolidarse como titular renovó su contrato hasta 2027. 12 de 12 ¿Qué futbolista, nacido en Burgos en 1993, comenzó su formación en Burgos Promesas en el 2000 y terminó jugando en la Real Sociedad antes de ser cedido al Getafe C. F.? Sergio Herrera La respuesta correcta es Diego Rico, defensa de Burgos que inició su carrera en la escuela municipal y en el Burgos Promesas en el año 2000, debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, pasó por Leganés y Bournemouth, regresó a España para jugar en la Real Sociedad y en 2023 fue cedido al Getafe C. F., que posteriormente ejerció la opción de compra. Adriana Nanclares La respuesta correcta es Diego Rico, defensa de Burgos que inició su carrera en la escuela municipal y en el Burgos Promesas en el año 2000, debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, pasó por Leganés y Bournemouth, regresó a España para jugar en la Real Sociedad y en 2023 fue cedido al Getafe C. F., que posteriormente ejerció la opción de compra. Iker Benito La respuesta correcta es Diego Rico, defensa de Burgos que inició su carrera en la escuela municipal y en el Burgos Promesas en el año 2000, debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, pasó por Leganés y Bournemouth, regresó a España para jugar en la Real Sociedad y en 2023 fue cedido al Getafe C. F., que posteriormente ejerció la opción de compra. Carla Andrés La respuesta correcta es Diego Rico, defensa de Burgos que inició su carrera en la escuela municipal y en el Burgos Promesas en el año 2000, debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, pasó por Leganés y Bournemouth, regresó a España para jugar en la Real Sociedad y en 2023 fue cedido al Getafe C. F., que posteriormente ejerció la opción de compra. Diego Rico Correcto! El defensa de Burgos inició su carrera en la escuela municipal y en el Burgos Promesas en el año 2000, debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, pasó por Leganés y Bournemouth, regresó a España para jugar en la Real Sociedad y en 2023 fue cedido al Getafe C. F., que posteriormente ejerció la opción de compra. Iria Castro La respuesta correcta es Diego Rico, defensa de Burgos que inició su carrera en la escuela municipal y en el Burgos Promesas en el año 2000, debutó profesionalmente con el Real Zaragoza, pasó por Leganés y Bournemouth, regresó a España para jugar en la Real Sociedad y en 2023 fue cedido al Getafe C. F., que posteriormente ejerció la opción de compra. Compartir mi resultado Test: descubre cuánto sabes sobre los futbolistas de Burgos que juegan en Primera WhatsApp

