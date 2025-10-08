Abierto el plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca Las inscripciones online estarán disponibles hasta el 10 o el 12 de noviembre según la categoría, incluyendo pruebas escolares, populares y federadas

Miércoles, 8 de octubre 2025

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos ha anunciado la apertura oficial del plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca, una de las citas atléticas más prestigiosas del calendario nacional e internacional, que este año volverá a ser sede del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes.

El evento tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en el circuito permanente del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. Las inscripciones deberán realizarse de forma exclusivamente online a través de las plataformas habilitadas según categoría y modalidad.

Estos plazos de inscripción varían según las categorías, de forma que los participantes en las categorías Sub10, Sub12, Sub14, Relevo Mixto Popular y Carrera Popular deberán inscribirse antes del 10 de noviembre a las 14:00 horas; los atletas de categorías Sub16, Sub18, Sub20, Máster y Absoluta, con licencia nacional o territorial, disponen hasta el 12 de noviembre a las 14:00 horas para completar su inscripción.

Las inscripciones se realizarán a través de los siguientes enlaces: Los deportistas que participen de la categoria sub 10 a sub 14 en www.idjinformacion.com y de Sub16 a Absoluta y Máster con licencia Nacional o por Castilla y León en: https://www.rs-sport.es/inscripciones/detalles-evento/evento/164-xxi-crossinternacional-atapuerca-202