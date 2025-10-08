BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Cross Atapuerca 2024. Ricardo Ordóñez

Abierto el plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca

Las inscripciones online estarán disponibles hasta el 10 o el 12 de noviembre según la categoría, incluyendo pruebas escolares, populares y federadas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:38

Comenta

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos ha anunciado la apertura oficial del plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca, una de las citas atléticas más prestigiosas del calendario nacional e internacional, que este año volverá a ser sede del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes.

El evento tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre en el circuito permanente del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. Las inscripciones deberán realizarse de forma exclusivamente online a través de las plataformas habilitadas según categoría y modalidad.

Estos plazos de inscripción varían según las categorías, de forma que los participantes en las categorías Sub10, Sub12, Sub14, Relevo Mixto Popular y Carrera Popular deberán inscribirse antes del 10 de noviembre a las 14:00 horas; los atletas de categorías Sub16, Sub18, Sub20, Máster y Absoluta, con licencia nacional o territorial, disponen hasta el 12 de noviembre a las 14:00 horas para completar su inscripción.

Las inscripciones se realizarán a través de los siguientes enlaces: Los deportistas que participen de la categoria sub 10 a sub 14 en www.idjinformacion.com y de Sub16 a Absoluta y Máster con licencia Nacional o por Castilla y León en: https://www.rs-sport.es/inscripciones/detalles-evento/evento/164-xxi-crossinternacional-atapuerca-202

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  2. 2 Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida
  3. 3 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos
  4. 4 Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos
  5. 5 Herida una mujer en un atropello en Burgos
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
  7. 7 Las obras del nuevo hospital de Aranda superan su ecuador
  8. 8 Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda
  9. 9 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  10. 10 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Abierto el plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca

Abierto el plazo de inscripción para el XXI Cross Internacional de Atapuerca