Atropellan a Ana Alonso, candidata a medalla en los Juegos de Invierno, y se rompe los ligamentos

Malas noticias para el deporte de invierno español. La esquiadora de montaña Ana Alonso, una de las favoritas para conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero, ha sufrido una grave lesión de rodilla tras ser atropellada en Sierra Nevada (Granada) mientras realizaba un entrenamiento en bicicleta. La granadina, que logró la medalla de plata mundial junto a Oriol Cardona en relevo mixto y que se proclamó campeona de la general de la Copa del Mundo en esta modalidad con su compañero, era una clara opción de medalla para el equipo español en esquí de montaña, una modalidad que se estrenará en unos Juegos Olímpicos. Además de la rotura del ligamento cruzado anterior y el colateral interno, Ana Alonso tiene una fisura del maléolo y una luxación acromioclavicular.

«Hace unos días, mientras entrenaba con la bici de carretera, un coche me atropelló. En el último momento, cuando vi que no tenía escapatoria, pude poner el cuerpo duro y prepararme para el golpe… y estoy convencida de que eso fue lo que evitó algo mucho peor», ha desvelado Ana Alonso en su perfil de Instagram. «Así que, dentro de todo, estoy aquí (que es lo más importante), de una pieza y con más ganas que nunca de salir adelante», añade. «Cuando vi que no tenía escapatoria, pude poner el cuerpo duro y prepararme para el golpe… y estoy convencida de que eso fue lo que evitó algo mucho peor», continúa la esquiadora de montaña granadina.

El atropello se produjo hace diez días por un todoterreno y por delante tiene una temporada complicada con el objetivo de volver en las mejores condiciones posibles. «Sé que el camino que tengo por delante no va a ser de rosas. Habrá días grises, de dolor, de dudas y de cansancio… pero también sé que son esos días los que luego te hacen valorar de verdad cuando vuelve a brillar el sol. No es la primera vez me toca levantarme, aunque esta vez la cuesta sea más empinada y haya que hacerla más rápido; ya sabéis que a mí los caminos fáciles nunca me han gustado. Me pongo de nuevo el traje de luchadora y voy a por ello, acompañada del mejor equipo profesional y humano posible», escribió.

Pese a que los tiempos son muy limitados y quedan apenas cuatro meses para la cita olímpica, la intención de la deportista granadina es recuperarse y poder competir en Milano Cortina, según manifestó ella misma. «Esto no es un final, es un nuevo reto que toca escalar con determinación, fe y mucha pasión», explicó. «No es la primera vez que me toca levantarme, aunque esta vez la cuesta sea más empinada y haya que hacerla más rápido. Me pongo de nuevo el traje de luchadora y voy a por ello acompañada del mejor equipo profesional y humano posible», añadió Alonso.

Pero pese a los obstáculos que se le han puesto en el camino, la granadina va a luchar por hacer realidad el sueño que tiene desde los 7 años de ser deportista olímpica. «No creo que la vida me haya llevado hasta allí para dejarme aquí. Esto no es un final, es solo un nuevo reto que toca escalar con determinación, fe y mucha pasión», dice al tiempo que agradece el apoyo y las muestras de cariño recibidas por parte de familiares, amigos y aficionados. «El alma de un gladiador no se rinde. Sólo se adapta, se fortalece y vuelve a brillar«, finaliza.