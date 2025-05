Bruno Hortelano anuncia su retirada

Amador Gómez Madrid Domingo, 18 de mayo 2025, 20:33 Comenta Compartir

Bruno Hortelano anunció este domingo su retirada definitiva del atletismo, después de casi un año sin competir. El atleta español nacido en Australia hace 33 años abandona las pistas tras haber conseguido un título europeo en 200 metros, en 2016, y un subcampeonato del mundo en pista cubierta, en 4x400, en 2022. También abandona el deporte con los récords de España todavía vigentes de 100 (10.06), 200 (20.04) y 400 metros (44.69).

Hortelano, cuya carrera ha estado marcada por el grave accidente de tráfico que sufrió en 2016 tras conquistar el oro europeo en Ámsterdam y que frenó su progresión deportiva, disputó su última carrera el 6 de julio de 2024, en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. El prometedor atleta hizo pública la retirada en sus redes sociales, donde destacó, especialmente, a su familia.

«¡Gracias y hasta luego! Después de 15 años en el deporte internacional, he colgado mis zapatillas. Me retiro. Empecé en el 2010 representado a España en el Campeonato del Mundo júnior, y a partir de entonces se impulsó un recorrido personal en busca de la velocidad que me ha permitido viajar y conocer mucho mundo durante década y media. También me ha permitido hacer un viaje mucho más significativo, el introspectivo de conocerme mejor a mí mismo, en todo lo bonito y en todo lo doloroso», comenzó Bruno Hortelano su comunicado.

«Mi carrera deportiva ha visto muchos éxitos, cada cual motivándome a seguir luchando, y también ha visto muchas derrotas, de las cuales traté de aprender todo lo que pude para mejorar. De todas formas, de las lecciones aprendidas y del pasado hablaré otro día, porque lo primero y lo que más deseo es dar reconocimiento a mis personas que componen mi actual vida, mi presente y futuro. Ha sido un largo camino de años en muchos momentos muy solitario, pero a partir del 2022 mi vida fue bendecida porque 'mi camino' se convirtió en 'nuestro camino'. Hace 3 años tuve la inmensa fortuna de conocer a mi Mujer, a mi Persona, al Amor de mi Vida. Evelyne, entraste en mi vida para cambiarlo todo, renovarme y darme las mayores lecciones de crecimiento personal que he conocido», destaca Hortelano.

«Te has mantenido firme a mi lado desde el primer día, sacrificando de ti para que yo pudiese seguir luchando por mis sueños, y en los momentos más duros has seguido confiando en mí y en nosotros con una paciencia eterna. Todo lo que ahora soñamos y visualizamos para nuestro futuro me llena completamente de ilusión y de esperanza, y qué ganas de seguir viviendo el resto de nuestras vidas caminando juntos de la mano. Te estoy eternamente agradecido, por todo lo que eres, por todo lo que soy a tu lado, por todo lo que somos juntos», escribe a su mujer.

«Y ahora, paso página del deporte para dar lo mejor de mí a lo que en los últimos años se ha convertido en lo primero y fundamental en mi vida: mi mujer y nuestros niños. Construir na preciosa familia juntos, ha sido lo mejor que me ha ocurrido en la vida. De los logros me voy totalmente satisfecho y orgulloso, pero no han dejado de ser circunstancias momentáneas y transitorias, para bien o para mal. Lo permanente son mis personas que sacan lo mejor de mí cada día, a los que deseo dar mi mejor versión siempre. Evelyne, que me inspira a ser mejor hombre y marido; nuestros niños, que me hacen ser mejor padre y persona», añade.

«Me voy con el tanque vacío (he dado todo lo que he podido dar al atletismo), y con el corazón lleno. Sí, he disfrutado como un niño volando en las pistas, pero los días más enriquecedores y mágicos los he vivido con Evelyne y nuestros niños. He soñado con victorias y récords desde la infancia, pero nada me enamora tanto como una sonrisa y una mirada de amor y ternura de mi mujer, de mi mejor amiga. He soñado ambiciosamente en el deporte y he invitado a soñar, pero visualizar la creación de nuestra familia y llevarlo a cabo con todo nuestro amor no tiene comparación. He sido atleta y así me he considerado, pero lo que me da definición y significado por encima de todo lo demás, son ellos, mi núcleo, sin lugar a duda, como hombre, marido y padre. Lo que más valor tiene en la vida, pocas veces se encontrará allá fuera en el mundo o alejado en el futuro. He descubierto mi mayor tesoro en mi familia. Qué infinitamente privilegiado me siento. ¿Cómo puede un hombre tener más suerte? Así que, de la mano de Evelyne, Nico, Chloe y Vega, me despido formalmente del deporte profesional», escribe uno de los mejores atletas españoles de los últimos tiempos.

