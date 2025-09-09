Burgos acoge el campeonato autonómico de escalada de dificultad El rocódromo Campo Base Escalada será el escenario de esta prueba el próximo 27 de septiembre

El sábado 27 de septiembre, el rocódromo Campo Base Escalada, ubicado en la C/ Condado de Treviño 87 (Burgos), será la sede de la Copa y Campeonato de Castilla y León de dificultad 2025, en las categorías absoluta y juvenil. Un evento clave en el calendario regional de la escala deportiva, organizado por Campo Base Escalada, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL).

La jornada reunirá a algunos de los mejores deportistas del país en una competición centrada exclusivamente en la modalidad de dificultad, donde los escaladores deberán enfrentarse a vías de alto nivel técnico y físico. El campeonato contará con un premio en metálico para los primeros clasificados, aumentando así la proyección y competitividad del evento.

El objetivo de esta copa es seguir consolidando la escalada como un deporte de auge dentro de Castilla y León, así como ofrecer una plataforma de visibilidad a jovenes promesas y atletas de élite del panorama autonómico. Además, el evento cuenta con el respaldo de importantes marcas del sector y empresas locales que apoyan el crecimiento de la escalada, entre ellos: Mammut, Holds-Grasshopper, Plataformas aéreas de Castilla, Cruxclimb, Astura Resolados, Summit, The Route Setter House, Imprímetelo, Hiperbaric, Desmasa y Estudio 5.

La entrada será libre para el público hasta completar aforo y se espera una gran asistencia tanto de atletas como de aficionados a este deporte.