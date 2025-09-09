BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Campo Base Escalada.

Burgos acoge el campeonato autonómico de escalada de dificultad

El rocódromo Campo Base Escalada será el escenario de esta prueba el próximo 27 de septiembre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:55

El sábado 27 de septiembre, el rocódromo Campo Base Escalada, ubicado en la C/ Condado de Treviño 87 (Burgos), será la sede de la Copa y Campeonato de Castilla y León de dificultad 2025, en las categorías absoluta y juvenil. Un evento clave en el calendario regional de la escala deportiva, organizado por Campo Base Escalada, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL).

La jornada reunirá a algunos de los mejores deportistas del país en una competición centrada exclusivamente en la modalidad de dificultad, donde los escaladores deberán enfrentarse a vías de alto nivel técnico y físico. El campeonato contará con un premio en metálico para los primeros clasificados, aumentando así la proyección y competitividad del evento.

El objetivo de esta copa es seguir consolidando la escalada como un deporte de auge dentro de Castilla y León, así como ofrecer una plataforma de visibilidad a jovenes promesas y atletas de élite del panorama autonómico. Además, el evento cuenta con el respaldo de importantes marcas del sector y empresas locales que apoyan el crecimiento de la escalada, entre ellos: Mammut, Holds-Grasshopper, Plataformas aéreas de Castilla, Cruxclimb, Astura Resolados, Summit, The Route Setter House, Imprímetelo, Hiperbaric, Desmasa y Estudio 5.

La entrada será libre para el público hasta completar aforo y se espera una gran asistencia tanto de atletas como de aficionados a este deporte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en el accidente entre un autobús y un turismo en la A-1, en Burgos
  2. 2 Roban 15.000 euros en joyas y aparatos electrónicos del interior de autocaravanas en Burgos
  3. 3 El Ayuntamiento de Burgos ya tiene autorización para tramitar los bonos al consumo de 2025
  4. 4 Un accidente por la colisión de dos coches deja una mujer herida en la A-1 en Burgos
  5. 5 El pueblo de Burgos que convertirá un edificio deshabitado en uno de usos múltiples por 320.000 euros
  6. 6 La industria de Burgos reclama perfiles tecnológicos vinculados con el gaming y la IA
  7. 7 El Burgos subterráneo e inaccesible que se podrá explorar en realidad virtual y 360º
  8. 8 El nombre del Bulevar del Ferrocarril se hace oficial en Burgos y convivirá con las denominaciones de calles históricas
  9. 9 Una joya rural con historia: La Posada El Pintor busca nuevo propietario a solo 10 minutos de Burgos
  10. 10 Ignacio San Millán anuncia su candidatura a presidir FAE Burgos tras la retirada de Benavente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Burgos acoge el campeonato autonómico de escalada de dificultad

Burgos acoge el campeonato autonómico de escalada de dificultad