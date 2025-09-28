El Cross de Carcedo reúne a 700 atletas en beneficio de la ELA La localidad burgalesa de Carcedo de Burgos celebra la undécima edición de su cross solidario

Carcedo de Burgos se inundó este sábado de atletas con motivo de la celebración de su XI Cross, que contó con la colaboración del Club de la Policía Local de Burgos (Apolo Atletismo Burgos) y que se llevó a cabo a beneficio de la investigación para la ELA.

El día resultó nuevamente un éxito, aunando deporte, solidaridad y amistad. La participación de alrededor de 700 atletas, la gran afluencia de público, el magnífico ambiente festivo y los gestos solidarios pusieron las bases de una jornada y un espectáculo que quedará en el recuerdo de todos.

La prueba puntuable dio comienzo las 17:00 horas con las categorías menores. Muy numerosa fue la participación en todas y cada una de las disputadas, a cuyos participantes se les entregó una completa bolsa de atleta, además de los correspondientes trofeos y premios para los ganadores.

Mención aparte se merece la participación en la categoría 'Chupetines', tanto masculinos como femeninos. Los más pequeños, que a través de la fórmula «atletismo de diversión» comienzan a familiarizarse con este deporte y que serán los atletas del futuro niños y niñas, tomaron la salida para recorrer una distancia de 60 metros hasta la meta, donde su esfuerzo y su ilusión fue recompensado con medalla y bolsa de atleta.

La prueba reina del Cross tuvo lugar sobre las 18:45 horas. Minutos antes se realizó un merecido homenaje al entrenador Pedro Movillo por su dilatada trayectoria como entrenador de atletismo y posteriormente se guardó un respetuoso minuto de silencio en recuerdo de los que ya no están. La prueba realizó el recorrido habitual entre el pueblo de Carcedo y el monasterio de San Pedro de Cardeña, con un total de 7,5 kilómetros (ida y vuelta).

Espectacular fue la salida y el tránsito del pelotón por las calles de la localidad. Espléndida fue la llegada del grupo al cenobio cisterciense, cargado de simbolismo e historia y que de forma divertida, el club de atletismo Miércoles a Correr, consiguió ayudar en la temida subida con sus cánticos de ánimo, muy agradecidos por todos. A Carcedo fueron retornando corredores tras su esfuerzo, siendo recibidos por el numeroso público presente que les hacía pasillo.

Destacable por su valentía, esfuerzo y representar a los afectados de ELA, fue Carlos González Barcena (enfermo de ELA) que realizó el recorrido completo de la prueba y recibió a su llegada un aplauso ensordecedor.

En esta ocasión, el vencedor de la prueba absoluta fue Jairo Grijalbo, del equipo Vicy Foods Atletics, mientras que en categoría femenina, la vencedora fue Ángela Iglesias, del Pamplona Atlético.

Al ser una prueba gratuita, los participantes colaboraron con ELACyL, se obtuvo donativos de empresas, particulares, comprando productos de merchandaising, lotería o degustando el pincho solidario, consiguiendo una donación de 3.960 euros.

La entrega de trofeos y premios a los ganadores fue protagonizada por el alcalde de Carcedo de Burgos Eloy de la Fuente, representantes de Apolo, de ELACyL y la reina y rey infantiles de Carcedo de Burgos.