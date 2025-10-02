BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Cross Internacional de Atapuerca acoge el Campeonato de España de Campo a Través

La cita, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre, reunirá a la élite del atletismo nacional e internacional en el circuito burgalés

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:49

Considerado como uno de los mejores circuitos de campo a través del mundo, el entorno del Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca volverá a ser el epicentro del atletismo nacional e internacional con la celebración del XXI Cross Internacional de Atapuerca. Esta edición, además, adquiere un carácter aún más destacado al albergar también el LX Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, consolidando la posición de esta cita como referente absoluto del calendario atlético.

Durante el fin de semana del 22 y 23 de noviembre, la provincia de Burgos acogerá a deportistas de todas las categorías: desde atletas escolares de clubes y colegios, hasta los grandes nombres del atletismo profesional, pasando por corredores populares y veteranos. La combinación de pruebas federadas, escolares y populares da forma a un evento único por su amplitud, participación y nivel competitivo.

En la jornada del domingo se disputarán el Campeonato de España y las pruebas internacionales absolutas, en las que está prevista la presencia de figuras destacadas del panorama nacional e internacional. Estas carreras volverán a ser puntuables para el circuito World Athletics Cross Country Tour, situando a Atapuerca entre las grandes citas del calendario internacional.

Por su parte, el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes reunirá a cientos de equipos de toda España en un formato altamente competitivo que garantiza emoción y espectáculo en cada una de sus pruebas. La organización técnica del campeonato corre a cargo de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), en colaboración con el IDJ de la Diputación de Burgos.

