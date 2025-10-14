Jairo Grijalvo Ruiz vence en la Carrera de la Amistad de Villacienzo Con este triunfo, el atleta burgalés se lleva también el Trofeo Diputación, por cuarto año consecutivo

BURGOSconecta Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 12:51

El pasado domingo, 12 de octubre, se celebró en la localidad de Villacienzo, la XLV edición de la Carrera de la Amistad, ultima prueba puntuable para el XLIV Trofeo Diputación de Carreras Populares.

La prueba dio comienzo a las 11:00 horas con la categoría Sub 8 femenino y finalizó con la absoluta masculina, femenina y máster 1 máster 2 y máster 3 masculino, con un recorrido de 10.000 metros, proclamándose ganador el atleta burgalés del Vicky Foods Athletics, Jairo Grijalvo Ruiz, y a la vez vencedor del Trofeo Diputación por cuarto año consecutivo. El segundo puesto fue para Sergio Varona Bustillo (Independiente) y el tercero para Ramón Zabalbeitia Sayo.

Ampliar Ganadores de la prueba.

En femeninas, Miriam Pérez Arnáiz ,de Villasur de Herreros, fue la ganadora, seguida de María Marín Campos (Inficant Villa de Noja). Tercera Nieves Fernández Delgado, (Ibercaja Capiscol). Cuarta Estefanía Fernández Fungairiño (Ibercaja Capiscol) quien también se proclamó por tercer año consecutivo campeona de este Trofeo Diputación.

En Sub 18- Sub20 Femenino Inés Herault (Universidad de Burgos) fue la ganadora, seguida de Clara Sanz y Jimena González, todas del mismo equipo, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para Arturo Villar Jambrina, segundo Diego González y tercero Rubén Burgos, todos del Universidad de Burgos.

Ampliar Salida de XLV edición de la Carrera de la Amistad, en categoría Sub-8 Masculina. Diputación de Burgos

En la categoría Master 1 femenino, la ganadora Minerva Martínez Pérez, Universidad de Burgos; en Master 1 masculino, ganador José Francisco Cordero (Independiente); Master 2 femenino, Bego Usabiaga Alonso (San Antonio); Master 2 masculino, Emiliano Roncero Domínguez (Inficant Villa de Noja); Master 3 femenino, Dori Sevilla Santamaría (Image FDR) y Master 3 masculino, Pablo de la Cámara Adrián (Independiente).

