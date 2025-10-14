BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un arrollamiento en Valladolid provoca retrasos en la red ferroviaria de Burgos
Podio con los ganadores de las pruebas masculinas. Diputación de Burgos

Jairo Grijalvo Ruiz vence en la Carrera de la Amistad de Villacienzo

Con este triunfo, el atleta burgalés se lleva también el Trofeo Diputación, por cuarto año consecutivo

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 14 de octubre 2025, 12:51

Comenta

El pasado domingo, 12 de octubre, se celebró en la localidad de Villacienzo, la XLV edición de la Carrera de la Amistad, ultima prueba puntuable para el XLIV Trofeo Diputación de Carreras Populares.

La prueba dio comienzo a las 11:00 horas con la categoría Sub 8 femenino y finalizó con la absoluta masculina, femenina y máster 1 máster 2 y máster 3 masculino, con un recorrido de 10.000 metros, proclamándose ganador el atleta burgalés del Vicky Foods Athletics, Jairo Grijalvo Ruiz, y a la vez vencedor del Trofeo Diputación por cuarto año consecutivo. El segundo puesto fue para Sergio Varona Bustillo (Independiente) y el tercero para Ramón Zabalbeitia Sayo.

Ganadores de la prueba.

En femeninas, Miriam Pérez Arnáiz ,de Villasur de Herreros, fue la ganadora, seguida de María Marín Campos (Inficant Villa de Noja). Tercera Nieves Fernández Delgado, (Ibercaja Capiscol). Cuarta Estefanía Fernández Fungairiño (Ibercaja Capiscol) quien también se proclamó por tercer año consecutivo campeona de este Trofeo Diputación.

En Sub 18- Sub20 Femenino Inés Herault (Universidad de Burgos) fue la ganadora, seguida de Clara Sanz y Jimena González, todas del mismo equipo, mientras que en la categoría masculina el triunfo fue para Arturo Villar Jambrina, segundo Diego González y tercero Rubén Burgos, todos del Universidad de Burgos.

Salida de XLV edición de la Carrera de la Amistad, en categoría Sub-8 Masculina. Diputación de Burgos

En la categoría Master 1 femenino, la ganadora Minerva Martínez Pérez, Universidad de Burgos; en Master 1 masculino, ganador José Francisco Cordero (Independiente); Master 2 femenino, Bego Usabiaga Alonso (San Antonio); Master 2 masculino, Emiliano Roncero Domínguez (Inficant Villa de Noja); Master 3 femenino, Dori Sevilla Santamaría (Image FDR) y Master 3 masculino, Pablo de la Cámara Adrián (Independiente).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las condiciones para convertir un local comercial en vivienda: una tendencia que se asienta en Burgos
  2. 2 Los vecinos de una urbanización fantasma de Burgos: «Esto es un peligro, desde el principio fue una chapuza»
  3. 3 Muere el veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda a los 93 años de edad
  4. 4 Villatoro quedará más cerca del centro en bici y andando con un nuevo acceso, listo para finales de 2026
  5. 5 De Marvel a Los Simpson hasta un programa de la BBC: las referencias a Burgos en la cultura popular
  6. 6 Herida la conductora de un patinete tras una colisión con un coche en Burgos
  7. 7 El abeto navideño de la Plaza Mayor de Burgos será similar al del año pasado, que ya tuvo una gran acogida
  8. 8 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 13 de octubre
  10. 10 Detenido en Burgos por agredir con un objeto cortante a un hombre en una pelea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Jairo Grijalvo Ruiz vence en la Carrera de la Amistad de Villacienzo

Jairo Grijalvo Ruiz vence en la Carrera de la Amistad de Villacienzo