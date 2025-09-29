BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Fernandez en la prueba 100 metros libres en el Mundial de Singapur donde obtuvo la plata. BC

Marta Fernández, triple medallista en el Campeonato del Mundo de Singapur

La nadadora burgalesa se cuelga la plata en los 100 libres, con récord de Europa incluido, y suma otra presea de plata en los 50 libres y un bronce en los 50 espalda

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:56

Marta Fernández y Luis Huerta cumplieron con nota en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de Singapur. Los dos nadadores de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl) mejoraron sus marcas en la cita asiática con respecto a los Juegos Paralímpicos de París de hace tan solo un año.

La competición del Centro Acuático OCBC fue una de las de más nivel de la historia, a juicio de los técnicos, y la propia nadadora burgalesa tuvo que emplearse a fondo para brillar con la selección española.

Fernández Infante logró tres medallas en la piscina, con el récord incluido en los 100 libres, prueba en la que consiguió la plata con un tiempo de 1:29:77. Fue el broche a un Mundial marcado por los problemas de aclimatación, por la humedad y el calor, que entre otros nadadores lo acusó Marta.

Aún, y sin otros problemas físicos, la nadadora del CD Fusion logró también la plata en los 50 libres (43:12); y el bronce en los 50 espalda (56:56).

Luis Huerta

Por su parte, Luis Huerta, que rebajó todas sus marcas con respecto a los Juegos, se coló en la final de los 200 libres, su prueba. Fue en su clase la S5 donde el nivel deportivo se elevó de forma considerable, y la llegada de nuevos nadadores recalificados de clases superiores, perjudicó el puesto del vallisoletano, que finalizó octavo, con una marca de 2:44:92.

Selección española singapur 2025. BC

El nadador pucelano no pudo meterse en más finales, pese a la mejora, pero contribuyó al cuarto puesto del relevo 4x50 libres de 20 puntos, en el que compitió junto a Toni Ponce, la propia Marta Fernández y Leyre Ortí. El combinado español consiguió la cuarta posición por detrás de Ucrania que se llevó el oro, de Brasil que fue plata y Estados Unidos que se adjudicó el bronce.

Por su parte, la delegación española paralímpica cerraba su participación en el Mundial con un total de 24 medallas (6 oros, 12 platas y 6 bronces); y los nadadores después de un merecido descanso, arrancarán una nueva temporada pensando en el Europeo del próximo año.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  2. 2 Herido un varón tras sufrir una caída de su motocicleta en Burgos
  3. 3 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos
  4. 4 El escenario de Burgos en el que se estrena Masterchef Celebrity
  5. 5 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  6. 6 Burgos pulveriza su récord con el mayor número de turistas en verano desde que hay registros
  7. 7 Remontada de fe del Burgos CF
  8. 8 Gasolina y factura del gas más caros pero el IBI más barato: cuánto cuesta vivir en Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 28 de septiembre
  10. 10 Orbaneja del Castillo aspira a convertirse Conjunto Histórico Artístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Marta Fernández, triple medallista en el Campeonato del Mundo de Singapur

Marta Fernández, triple medallista en el Campeonato del Mundo de Singapur