Marta Fernández, triple medallista en el Campeonato del Mundo de Singapur La nadadora burgalesa se cuelga la plata en los 100 libres, con récord de Europa incluido, y suma otra presea de plata en los 50 libres y un bronce en los 50 espalda

BURGOSconecta Burgos Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:56

Marta Fernández y Luis Huerta cumplieron con nota en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica de Singapur. Los dos nadadores de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl) mejoraron sus marcas en la cita asiática con respecto a los Juegos Paralímpicos de París de hace tan solo un año.

La competición del Centro Acuático OCBC fue una de las de más nivel de la historia, a juicio de los técnicos, y la propia nadadora burgalesa tuvo que emplearse a fondo para brillar con la selección española.

Fernández Infante logró tres medallas en la piscina, con el récord incluido en los 100 libres, prueba en la que consiguió la plata con un tiempo de 1:29:77. Fue el broche a un Mundial marcado por los problemas de aclimatación, por la humedad y el calor, que entre otros nadadores lo acusó Marta.

Aún, y sin otros problemas físicos, la nadadora del CD Fusion logró también la plata en los 50 libres (43:12); y el bronce en los 50 espalda (56:56).

Luis Huerta

Por su parte, Luis Huerta, que rebajó todas sus marcas con respecto a los Juegos, se coló en la final de los 200 libres, su prueba. Fue en su clase la S5 donde el nivel deportivo se elevó de forma considerable, y la llegada de nuevos nadadores recalificados de clases superiores, perjudicó el puesto del vallisoletano, que finalizó octavo, con una marca de 2:44:92.

Ampliar Selección española singapur 2025. BC

El nadador pucelano no pudo meterse en más finales, pese a la mejora, pero contribuyó al cuarto puesto del relevo 4x50 libres de 20 puntos, en el que compitió junto a Toni Ponce, la propia Marta Fernández y Leyre Ortí. El combinado español consiguió la cuarta posición por detrás de Ucrania que se llevó el oro, de Brasil que fue plata y Estados Unidos que se adjudicó el bronce.

Por su parte, la delegación española paralímpica cerraba su participación en el Mundial con un total de 24 medallas (6 oros, 12 platas y 6 bronces); y los nadadores después de un merecido descanso, arrancarán una nueva temporada pensando en el Europeo del próximo año.