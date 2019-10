Las mejores golfistas españolas se darán cita esta semana en Lerma Los responsables de la organización phan presentado el torneo. / GIT El campo de golf de Lerma acoge el jueves y el viernes la celebración de la sexta prueba del Santander Golf Tour GABRIEL DE LA IGLESIA Burgos Martes, 8 octubre 2019, 12:30

Una veitnena de las mejores golfistas profesionales -y una amateur- del panorama internacional se darán cita esta semana en Lerma para participar en la sexta prueba del Santander Golf Tour 2019. Un circuito que regresa a orillas del Arlanza tras las buenas experiencias de los últimos tres años.

En esta ocasión, la prueba se celebrará entre el jueves y el viernes de esta semana. Las rondas comenzarán a las 9 de la mañana y se extenderán hasta aproximadamente las 14 horas. Así, está previsto que a primera hora de la tarde del viernes se conozca ya el nombre de la ganadora del torneo lermeño.

El año pasado fue Mireia Prat quien se llevó la victoria. Ella es, sin duda, una de las grandes favoritas para el triunfo, pero no la única. Otros nombres propios, como la malagueña Laura Gómez o la abulense Marta Muñoz, también podrían luchar por la victoria. En este sentido, Alicia Garrido, responsable de la organización del torneo, ha hecho hoy especial hincapié en la faceta internacional del mismo, toda vez que las 21 golfistas participantes provienen de siete países diferentes. «Es un circuito único en Europa», ha subrayado durante la presentación de la cita.

Esa internacionalziación da buena muestra de la categoría del torneo y de la proyección del golf, un deporte que está levantando el vuelo tras haber sufrido una sensible reducción del número de fichas en la última década. A este respecto, el presidente de la Federación de Castilla y León, Fernando López, entiende que «la crisis hizo mucho daño», pero matiza que buena parte de los que anularon sus fichas en realidad no eran jugadores en activo. «Estaban federados, pero no practicaban», ha explciado.

De esta forma, el objetivo de la Federación ahora es retomar el nivel de años anteriores. Para ello, iniciativas como el Santander Golf Tour pueden ser grandes aliados, toda vez que el propio banco organizará mañana miércoles una serte de meeting entre las jugadoras profesionales y varios de sus clientes.

Con todo, tanto López como los propios organizadores del torneo han subrayado la calidad del campo de Lerma, «uno de los mejores de España» por instalaciones, diseño del campo y mantenimiento.