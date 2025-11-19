Nadia Battocletti se suma al XXI Cross de Atapuerca La subcampeona Olímpica en París 2024 y mundial en Tokio 2025 de 10.000 metros lidera un grupo de atletas europeas, africanas y españolas que refuerzan una de las pruebas más competitivas del calendario

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos continúa confirmando nombres de primer nivel para el XXI Cross Internacional de Atapuerca, que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre. En esta ocasión, el foco se centra en la prueba femenina absoluta, que incorpora a nuevas corredoras con experiencia internacional y opciones reales de luchar por el podio. La figura más destacada es la de Nadia Battocletti, una de las grandes estrellas del fondo mundial. La atleta italiana ha firmado un 2025 excepcional, con una plata mundial en los 10.000 metros y un bronce en los 5.000 metros en los recientes Campeonatos del Mundo celebrados en Tokio 2025 . A estos resultados se suma su plata olímpica en Paris 2024 en 10.000 metros y su doble corona continental en 2024, cuando se proclamó campeona de Europa en 5.000 y 10.000 metros, así como en el Campeonato de Europa de Campo a Través.

Continuando en clave internacional, también se suma al cartel la británica Megan Keith, medallista de bronce en los 10.000 metros del Campeonato de Europa 2024 y décima clasificada en el Mundial de Tokio 2025, donde firmó una destacada actuación frente a las grandes potencias del fondo global.

Desde África, el Cross contará con atletas emergentes del circuito internacional, como la keniana Sheila Jebet, joven y prometedora fondista, que ha logrado este año el primer puesto en el Cross Cup de Hannut (Bélgica), y fue segunda en el Cross Internacional de Soria, mostrando su capacidad para brillar en recorridos europeos. Por su parte, la burundesa Micheline Niyomahoro ha sumado participaciones en pruebas de alto nivel como el Campaccio (Italia) y el Cross de Soria, confirmando su progresión en el campo a través.

Representación española

La representación española también estará a la altura ya que Likina Amebaw, atraviesa un momento estelar. En 2025 ha ganado el Cross Internacional de Soria, el Cross de Zornotza, la Media Maratón de Copenhague (con récord de la prueba) y el Casablanca International Challenge, consolidándose como una de las grandes candidatas al triunfo en Atapuerca.

Junto a ella, la española Majida Maayouf, actual plusmarquista española de maratón y medalla de plata en el Campeonato de Europa de Maratón 2025, aportará su experiencia y resistencia a una prueba que valora la regularidad y fortaleza sobre el terreno.

Completan el grupo de nuevas confirmadas dos jóvenes talentos del fondo nacional. Marta Serrano Azpiazu, campeona de España en 3000 metros obstáculos y 5 km en ruta, con récords sub-23, y Isabel Barreiro, campeona de España de 10.000 metros (2023) formarán parte de un bloque español competitivo y en crecimiento.

