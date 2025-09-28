El Recoletas Burgos Caja Rural estrena la temporada con una victoria in extremis Un pateo de Mansilla con el tiempo ya cumplido permite al conjunto burgalés desatascar el choque frente a la Santboiana y sumar su primer triunfo del curso

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Nada mejor que arrancar la temporada con triunfo. Y si es en el último suspiro, sabe incluso mejor. El Recoletas Burgos Caja Rural sumó hoy su primera victoria del curso frente a la UE Santboiana en un partido igualado y de alternativas que el conjunto burgalés consiguió desatascar en la última jugada gracias a un magnífico pateo de Mansilla.

Recoletas Burgos Caja Rural Sivori, Agustín Gil, Tomás Domínguez, Sacovechu, Wagenaar, Urko Zumeta, Molina, Valentín Bustos, Nico Rocaries, Mansilla, Bontempo, Guille Mateu, Pablo Rascón, lander Gómez, Juan Cruz. 23 - 20 UE Santboiana Leonori, Pigatto, Anol franch, Zorrola, Carreras, Moleti, Facundo Nahuel Domínguez, Matsubara, Marcel Sirvent, Unai Fernández, Manuel Alfaro, Chambers, Jordi Jorba, pedro Soto. Tanteo: 0-3, min.11: golpe de castigo de Marcel Sirvent; 3-3, min.16: golpe de castigo de Mansilla; 3-10, min.19: ensayo de Matsubara transformado por Marcel Sirvent; 10-10, min.31: ensajo de Juan cruz transformado por Mansilla; 10-13, min.48: golpe de castigo de Sirvent; 15-13, min.50: ensayo de Juan Cruz; 20-13, min.55: ensayo de Sivori; 20-20, min.71: ensayo de Pedro Soto transformado por Sirvent; 23-20, min.83: golpe de castigo de Mansilla.

Árbitro: Eki Fanlo Antzin.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de División de Honor de rugby disputado en el Bienvenido Nieto de San Amaro.

Le costó al Recoletas entrar en el partido. Las numerosas bajas que presentaba el conjunto burgalés obligaron a desplegar un quince de circunstancias frente a una Santboiana muy sólida en tareas defensivas que durante los primeros compases supo cerrar espacios y anular la capacidad ofensiva del Recoletas.

En ese escenario, fue el conjunto catalán el primero en abrir el marcador, merced a un golpe de castigo perfectamente ejecutado por el ex gualdinegro Marcel Sirvent. El cuadro burgalés respondía por la vía rápida con otro golpe de castigo de Mansilla, pero en esos momentos era la Santboiana la que imponía el ritmo al partido. Tanto que, sin apenas tiempo para disfrutar del empate, Matsubara posaba el oval tras una buena fase ofensiva. Sirvent transformaba y el conjunto catalán abría una pequeña brecha en el marcador (3-10).

Fue entonces cuando el Recoletas comenzó a carburar y encontrar los huecos en las líneas rivales. Los de Basso mejoraron en la touch y consiguieron formar un par de mauls de cierta calidad, pero la anotación se les resistía.

Sin embargo, la mejoría mostrada en esos minutos acabó traduciéndose en el empate. El conjunto burgalés conseguía robar el oval en una zona caliente, desviando el juego hacia el ala derecha, donde Juan Cruz conseguía romper líneas, ganar fondo y posar el oval. Mansilla transformaba y el Recoletas ponía el 10-10 en el marcador.

Partido de alternativas

Tras el paso por vestuarios, fue la Santboiana la que pareció regresar con un punto más de intensidad e ideas, al menos en los primeros compases, en los que apretó en zona peligrosa y a punto estuvo de posar el oval tras una gran sucesión de fases ofensivas nada más empezar. A cambio, eso sí, Sirvent volvió a encontrar palos con un golpe de castigo que volvía a poner a los suyos por delante (10-13).

Sin embargo, el Recoletas ajustó líneas, pisó el acelerador y se recompuso por la vía rápida. Tres minutos después, Juan Cruz repetía el movimiento de su primer ensayo con otro nuevo posado tras volar por el ala derecha. A pesar de no conseguir la transformación, el conjunto brugalés abriría brecha apenas unos minutos después, cuando Sivori aprovechaba un error en la zaga visitante para romper la línea y cabalgar hacia el ensayo (13-20).

Esos dos posados permitieron al Recoletas tomar la iniciativa por primera vez en el choque y afrontar el resto del duelo con un punto más de confianza en su juego que la Santboiana. No obstante, el choque estaba llamado a transitar por el terreno de la igualdad y, tras unos minutos sin dueño aparente, la Santboiana volvió a imponer su ritmo, apretando en la zona de 22 hasta que consiguió construir un buen maul y posar el oval. La transformación de Sirvent permitió al cuadro catalán poner el empate de nuevo en el marcador y soñar con el triunfo en San Amaro (20-20).

Un triunfo que, de hecho, tuvo en su mano el propio Sirvent, que en los últimos compases probó con dos golpes de castigo lejanos. Para tranquilidad de la parroquia local, ambos pateos se fueron desviados, concediendo una última bala a los de José Basso, que en la última jugada del partido aprovecharon un fuera de juego rival para certificar la victoria gracias a Mansilla, que sí fue capaz de mandar el oval entre palos.

Temas

Rugby