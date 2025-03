Recoletas Burgos Caja Rural prolonga su buena racha y vence a Alcobendas

Julio César Rico Burgos Domingo, 30 de marzo 2025, 14:58 Comenta Compartir

El Recoletas Burgos Caja ha obtenido en Alcobendas una importante victoria ante un rival directo por la segunda plaza. El partido jugado en Las Terrazas fue igualado, en el que las defensas se han impuesto a los ataques y que se ha resuelto con el acierto en los puntapiés de castigo de Guillo Mateu.

Silicius Alcobendas Antonio María Costa, Rubén Medina, Diego Carvajales; Pablo Guirao, Santiago Fauda; Carlos Rodríguez, Juan Bautista Arranz, Mario Pichardie; Javier López De Haro, Agustín Cittadini; Santiago López, Roy Jon Lura; Yago Fernández, Manuel Alfaro y Nicolás Varela. También jugaron.- Luis Aranda, Diego Vidal, Civaini, Coquis, Andrés Muñoz, Diego de Minteguiaga, Aaron Rus y Xabier Martin 6 - 9 Recoletas Burgos Caja Rural Nehemías Sívori, Agustín Gil, Tomás Domínguez; Facu Sacovechi, Wagenaar; Vicente Boronar, Urko Zumeta, Valentín Bustos; Nico Rocaríes, Iñaki Mateu; Sorreluz; Guillo Mateu; Pablo Rascón, Masuyama y Feta Casteglioni. También jugaron.- Alejandro Sánchez, Jorge Fuente, Iker Aduriz, Snyman, Adrián García, Tani Bay, Marcel Sirvent y Gabri Rocaríes. Árbitro Roger Parera (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a Bustos, de Recoletas Burgos Caja Rural, en el minuto 71.

Anotaciones 0-3 Golpe de castigo de Guillo Mateu (min 10) 3-3 Golpe de castigo de Agustín Cittadini (min 13) 3-6 Golpe de castigo de Guillo Mateu (min 19) 3-9 Golpe de castigo de Guillo Mateu (min 38) 6-9 Golpe de castigo de Agustín Cittadini (min 60)

Incidencias Partido de la tercera jornada de la fase por el título de la Liga de División de Honor disputado en el campo Las Terrazas, ante unos 500 espectadores..

Los dos equipos empezaron el choque con imprecisiones, mejor los burgaleses, eso sí, que en el minuto 10 se adelantaba gracias a un golpe de castigo transformado por Guillo Mateu, poniendo el 0-3. Recoletas había despertado del letargo inicial con los tres primeros tantos, pero también lo hizo Alcobendas que encerró en los minutos siguientes a los gualdinegros en su línea de 22.

Una jugada de los locales, en el minuto 12, provocó el error de los visitantes y Cittadini aprovechó en golpe de castigo para empatar el partido un minuto después. Los madrileños mejoraron en defensa y eso ayudó para que los alas aprovecharan la velocidad en el contrataque. Pero los actuales campeones de la Supercopa supieron sujetar a su rival.

Recoletas no cesó de buscar la línea de 22 y provocar las faltas y los errores de Alcobendas. En el minuto 18 volvió a probar suerte entre los tres palos el Recoletas, tras una falta de los locales. Guillo no falló y el primer centro de los burgaleses volvió a adelantar a los burgaleses 3-6, mediada la primera parte.

El partido era vibrante

En el minuto 21 Agustín Cittadini intentó una patada larguísima desde su propio campo tras señalar el árbitro una falta por no soltar a su rival a los centros burgaleses. Por fortuna, no consiguió su objetivo, pero al Aparejadores no resolvía en defensa con solvencia lo que hizo que Alcobendas rondara en varias ocasiones la marca. El ensayo de los locales estuvo a punto de llegar tras una melé en la línea de 5, pero la defensa de los burgaleses fue perfecta y evitó la marca.

En la jugada posterior, un adelantado evitó el ensayo de Recoletas. El partido era vibrante, más por la emoción por la continuidad en el juego. Cittadini, el mejor de los locales, se jugó un drop a falta de siete minutos para el descanso. La apertura local se quedó a las puertas de la H. Alcobendas agobiaba, pero no golpeaba. La defensa de los burgaleses era casi perfecta, sin embargo, no aprovechaban su calidad para llegar con claridad a la línea de 22.

Recoletas en el minuto 38 aprovecho para poner el 3-9 tras un error en la melé de los madrileños. Guillo sumó el noveno punto para su equipo. En los minutos finales, Alcobendas buscó el ensayo, pero la defensa de Recoletas, casi perfecta, evitó la marca de los locales.

Mismo guion

La segunda parte comenzó por los mismos derroteros que la primera. De hecho, aunque Alcobendas intentó pisar campo rival con la misma frecuencia que en los primeros 40 minutos, Recoletas defendía muy fuerte y recuperaba muchos balones, quizá por ello tenía más dificultades para el ataque. Cada vez que la segunda línea percutía en ataque, los locales frenaban a los gualdinegros con la misma fuerza que defendían los visitantes.

José García dio entrada a Tani Bay y Snyman para encontrar vías abiertas en la defensa de Silicius Alcobendas. Empezó a percutir el equipo burgalés, abriendo el campo y jugando el oval a la mano con mucha rapidez. Pero las infracciones se repetían y Alcobendas no dejó pasar la oportunidad de tirar a palos cada falta de los burgaleses.

En el minuto 55 Cittadini intentó sin fortuna recortar el marcador que favorecía a los visitantes. Una diferencia corta que, en cualquier momento, con un ensayo y una transformación, podría dar la vuelta al luminoso de Las Terrazas. En un retenido de Recoletas Cittadini, con una patada más centrada, recortó, esta vez sí, a falta de 20 minutos para el final. Pudo empatar en el 64, pero el argentino erró en el tercer golpe de castigo consecutivo con que fue castigado el equipo burgalés.

Ventaja mínima de los burgaleses

Tras otro fallo defensivo de los burgaleses, Alcobendas buscó el ensayo con dos melés en la línea de 5 de los burgaleses. La defensa de Aparejadores, muy acertada durante todo el partido, cometió una nueva infracción que llevó a una jugar a la mano la opción de llega a la línea de marca pero se impuso de nuevo la zaga gualdinegra y evito el ensayo.

Buena defensa de Recoletas, pero un fuera de juego de Sorreluz, con ventaja para los locales, llevó la jugada de nuevo al inicio. Posó el oval Alcobendas por medio de Lura, pero el árbitro no concedió la marca por adelantado de los locales. Faltaban siete minutos para los 80, la ventaja de los burgaleses era mínima y era preciso no cometer errores, más cuando Bustos vio la tarjeta amarilla por haber cometido una infracción, castigada con exclusión de 10 minutos, en el 71 de partido.

El final del partido llegó con el intento de los burgalesistas de frenar la salida de balón de Alcobendas. Dentro de su propia zona de 22, los locales intentaban jugar a la mano para llegar a campo cuanto antes. Alcobendas se equivocó en una defensa, sancionada con un golpe de castigo errado por los visitantes y con el 6-9 terminó el sufrido encuentro.

