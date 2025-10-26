Recoletas Caja Rural Burgos cae víctima de sus errores ante La Vila 32-25 El equipo de José Basso estuvo siempre a merced de su rival que superó a los burgaleses en todas las facetas excepto en la melé. La expulsión de Vázquez terminó por enterrar las opciones de ganar

Julio César Rico Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 14:18

Recoletas Burgos Caja Rural se vio superado por Huesitos La Vila en Villajoyosa en un partido en el que siempre fue a remolque. La expulsión de Bernardo Vázquez por dar un manotazo a un rival, terminó por decantar el choque a favor de los locales que desplazan a Recoletas en la clasificación por este triunfo. Recoletas, eso sí, evitó el bonus ofensivo de los alicantinos. Al final, victoria de los locales por 32-25.

Huesitos La Vila Nacho Caini, Oveja Dermagaso, Juanchi Pérez; Lucas Caputo, Matamoros; Joan Tidela, Asier Pérez, Lucas Pocho; Álvaro Vílchez, Güemes, Baltasar Montoya, Tano Pérez; Momo Pandelo, Santino di Prima y Tomás Etcheverry. 32 - 25 Recoletas Burgos Caja Rural Bernardo Vázquez, Agustín Gil, Tomás Dominguez; Facu Saco, Waagenar; Urko Zumeta, Snyman, Valentín Bustos; Nico Rocaríes, Mansilla, Facu López, Guillo Mateu; Pablo Rascón, Martín Sorreluz y Feta Castiglioni. Árbitro Carlos Guerrero (Comité catalán). Mostró tarjeta roja a Bernardo Vázquez, de Recoletas, en el minuto 45. Y tarjeta amarilla a Etcheverry de La Vila en el minuto 63

Anotaciones 5-0 Ensayo de Etcheverry (min 4) 8-0 Golpe de castigo de Güemes (min 9) 8-5 Ensayo de Nico Rocaríes (min 20) 8-7 Transformación de Santi Mansilla (min 21) 13-7 Ensayo de Montoya (min 24) 15-7 Transformación de Güemes (min 25) 15-10 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 28) 15-13 Golpe de castigo de Santi Mansilla (min 35) 20-13 Ensayo de Demergasso (min 41) 22-13 Transformación de Güemes (min 42) 25-13 Golpe de castigo de Güemes (min 47) 30-13 Ensayo de Pérez (min 59) 32-13 Transformación de Güemes (min 60) 32-18 Ensayo de Iker Aduriz (min 63) 32-20 Transformación de Santi Mansilla (min 64) 32-25 Ensayo de Lander Gómez (min 80)

Incidencias Partido de la cuarta jornada de la Liga regular de Rugby de la División de Honor, disputado en el Campo de Rugby de El Pantano de Villajoyosa ante unos 350 espectadores.

Los arranques de Recoletas Burgos Caja Rural no son buenos. No lo fueron en los tres partidos anteriores y el de este domingo no iba a ser diferente. Nada más comenzar el partido un rápido contrataque de La Vila y un golpe de castigo dejó un 8-0 en el luminoso.

En ataque tampoco estaba fino el equipo de Basso. Cuando tuvo Urko Zumeta y Facu López tuvieron la ocasión de penetrar, ya en campo local, pero un nuevo error de los gualdinegros dejó sin premio la buena jugada de los burgaleses.

La Vila ganaba metros con facilidad y al llegar a minuto 9, un fallo defensivo por retener el oval, permitió a Güemes transformar un golpe de castigo y dejar un 8-0 peligroso para Recoletas Burgos Caja Rural que seguía sin comparecer en El Pantano.

Burgos se repuso del golpe de haber encajado un ensayo y un golpe de castigo en pocos minutos. Se quitó de encima el dominio de La Vila e intentó devolver el empate o la mínima diferencia. Y el encargado de tomar el liderazgo, aprovechando un error de los locales por el centro para posar el oval en la línea de marca justo debajo de la H. La transformación de Santi Mansilla dejó un tranquilizador 8-7.

En una patada cerca de lo línea de marca, el oval lo recogió Montoya para ensayar. Güemes transformó y puso del marcador en 15-7. Un golpe de castigo transformado por Santi Mansilla recortó distancias tras un pisotón en el ruck por parte de un defensor del equipo alicantino. Y solo unos minutos después, en el 34 de partido, Santi Mansilla volvía a recortar después un error en la melé de los locales.

El partido ganaba en intensidad a medida que la lluvia se hacía presente en el campo de rugby de Villajoyosa. Y también la intensidad defensiva de los gualdinegros que no dejaban avanzar a La Vila. Aun con la dificultad de mantener la posesión en los pases por lo resbaladizo del balón, el juego no se resintió. Eso sí, el buen hacer de ambas defensas impidió que el marcador se moviera hasta el descanso.

Roja a Bernardo Vázquez

Tampoco salió con acierto el Recoletas en el segundo tiempo, porque en el primer minuto de la reanudación y tras una maul muy bien llevada por el equipo local, Demergasso posó sobre tras la línea de marca. La posterior transformación de Güemes supuso dejar el marcador en 22 -13 nada más comenzar la segunda parte.

Recoletas opto por jugar dos melés en ataque en lugar de ejecutar a palos. En la segunda de ellas, la delantera visitante cometió un error y el colegiado dio golpe de castigo a favor de los locales; en un arrebato, Bernardo Vázquez soltó la mano y golpeó a un rival en la cara y el árbitro le expulsó. Un nuevo contratiempo, con el marcador en contra y el partido muy cuesta arriba.

En la jugada siguiente, el árbitro castigó con un golpe de castigo a los burgaleses para la transformación de Güemes que puso el 25-13, con seis minutos jugados nada más de la segunda parte.

Con un hombre menos sobre el terreno, José Basso tuvo que recomponer el equipo e improvisar soluciones sobre la marcha. Recoletas Burgos Caja Rural se repuso pronto del golpe y reaccionó haciendo esforzarse a los locales para evitar la marca de los gualdinegros.

Pero se notó mucho la inferioridad y llegó el un nuevo ensayo de La Vila por medio de Pérez y la transformación de Güemes que ponía un complicado 32-13. Aun así Recoletas sacó fuerzas e Iker Aduriz y Mansilla colocaron el 20 para Burgos. Con todo, La Vila tenía en su favor cuatro ensayos por dos de Burgos, el más claro exponente de que las cosas no se estaban haciendo bien. El ensayo final de Lander Gómez fue testimonial, más aún cuando Mansilla no logró rematarlo con la transformación que se quedó muy corta y dejó el marcador en 32-25

