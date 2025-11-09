El Recoletas reacciona a tiempo y suma una nueva victoria ante Ordizia El equipo burgalés firma una fantástica segunda parte y supera a un Ordizia protagonista en el primer acto

Gabriel de la Iglesia Burgos Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

El Recoletas Burgos Caja Rural sumó hoy una nueva victoria frente al Ampo Ordizia en un partido en el que al conjunto gualdinegro -hoy estrenando camiseta blanca- le costó encontrar su juego, pero que acabó llevándose con una exhibición coral en la segunda mitad.

Ampo Ordizia Tulio Sosa, Xiker Larrea, Fernando Martín, Federico Ehgartner, Antxon Iriondo, Beñat Azurmendi, Aitor Olasagasti, Oier Goia, Alain Araña, Damian Huber, Egoitz García, Lenny Valleye, Erlantz Garmendia, Martxel Etxeberría, Xavier Martin. 20-36 - 36 Recoletas Burgos Caja Rural Nehemias Sivori, Adrián García, Tomás Domínguez, Facundo Sacovechi, Johan Wagenaar, Urko Zumeta, Ruan Snyman, Valentín Bustos, Pablo Mata, Santiago Mansilla, Lander Gómez, Pablo Rascón, Martín Sorreluz, Juan Cruz, Guillermo Mateu. Tanteo: : 7-0, min.5: ensayo de Alain Araña transformado por Huber; 7-3, min.7: Golpe de castigo de Mansilla; 10-3, min.9: golpe de castigo de Huber; 13-3, min.36: golpe de castigo de Huber; 13-10, min.3: ensayo de Snyman transformado por Guillermo Mateu; 13-17, min.51: ensayo de Lander Gómez transformado por Guillermo Mateu; 13-24, min.57: ensayo de Casteglioni transformado por Guillermo Mateu; 20-24, min.75: ensayo de Ehgartner transformado por Huber; 20-31, min.78: ensayo de Lander Gómez transformado por Guillermo Mateu; 20-36, min.80: ensayo de Nico Rocaries.

Árbitro: Alberto Díaz Camarero. Mostró tarjeta amarilla a Tomás Domínguez (min.3) y a Fernando López (min.53).

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la División de Honor de rugby disputado en el estadio Altamira.

El choque, de hecho, se puso cuesta arriba para el Recoletas a las primeras de cambio. Y es que, el Ampo Ordizia abría el marcador apenas cuatro minutos después del arranque con un ensayo de Araña, que aprovechaba una melé en zona de 22 muy bien talonada para colarse hasta la zona de posado. Huber transformaba y el cuadro local se ponía siete arriba.

Aunque el Recoletas recortaba diferencias muy rápido con un buen golpe de castigo de Mansilla, era el conjunto guipuzcoano el que llevaba la manija del partido, imponiéndose en el empuje y cerrando bien las filas para anular la capacidad ofensiva del equipo burgalés. Ese orden, aderezado por la superioridad numérica tras una amarilla a Tomás Domínguez, permitió al Ampo Ordizia ir abriendo brecha poco a poco en los siguientes minutos.

En el 9, Huber mandaba a palos otro golpe de castigo (10-3) y, a partir de entones, se abría un escenario muy trabado, con muchos golpes y pausas, en el que el cuadro vasco se hizo con el control del partido. Tanto que el Recoletas apenas se asomó a la zona de 22 rival. Sólo su enorme solvencia defensiva impidió mayores estragos.

Aún así, el Ordizia aún tuvo ocasión de ampliar su diferencia con otro golpe de castigo bien ejecutado por Huber, que se quedó sin respuesta en la última jugada del primer tiempo, en la que Guillo Mateu no acertó a anotar un postrero y lejano golpe de castigo.

Regreso fulgurante

Al Recoletas le estaba costando un mundo encontrar su juego e hilvanar buenas fases ofensivas. O al menos le había costado durante el primer acto. Y es que, el conjunto burgalés regresó de los vestuarios como un tren en movimiento.

Apenas cuatro minutos después del reinicio, y tras una sucesión impecable de fases ofensivas, Snyman lograba posar, Guillo Mateu transformaba el pateo y los burgaleses se metían de lleno en el partido (13-10).

A partir de ahí, el Recoletas se vio arriba, manteniendo un excelso orden defensivo, encadenando buenas fases y rompiendo líneas con cierta facilidad. En el 50, era Lander Gómez quien conseguía posar con una gran estirada. Guillo Mateu transformaba y el conjunto burgalés se ponía por delante en el marcador por primera vez en el encuentro (13-17), una dinámica que ya no cambiaría.

Lejos de ello, en el 57, Casteglioni aprovechaba una superioridad numérica para firmar la jugada del partido, protagonizando una carrera de más de 60 metros para anotar el tercer ensayo de la mañana y abrir brecha en el marcador gracias a otra transformación de Mateu (13-24).

Sentencia

El Recoletas había cambiado radicalmente la dinámica del encuentro y la victoria ya no se le escaparía. Y eso a pesar de que el Ampo Ordizia le puso emoción al choque en los últimos compases con un ensayo muy trabajado de Ehgartner transformado por Huber. Un ensayo que recortó diferencias (20-24), pero que obtuvo respuesta inmediata con una espectacular carrera de Lander Gómez, que posaba tras romper todas las líneas rivales.

Aquel ensayo, transformado de nuevo por Mateu, fue definitivo. De hecho, aún hubo tiempo para que el Recoletas ampliara la diferencia y, de paso, se anotara el bonus ofensivo, con un postrero posado de Nico Rocaries, que cerró una gran victoria para el cuadro burgalés.

Temas

Rugby

Ordizia