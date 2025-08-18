Santiago Mansilla refuerza el ataque del Recoletas Burgos

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 18 de agosto 2025, 12:10 Comenta Compartir

El Recoletas Burgos Caja Rural va ultimando su plantilla de cara a la próxima temporada. Tras anunciar la continuidad de buena parte del plantel de la pasada campaña y la llegada de nuevos nombres, el club gualdinegro ha confirmado hoy un nuevo fichaje.

Se trata del apertura Santiago Mansilla, que llega a orillas del Arlanzón procedente del FC Barcelona con el objetivo de reforzar la línea de ataque del conjunto burgalés.

Se trata de un apertura de 26 años de edad, 1,7 metros de altura y 80 kilos de peso que cuenta ya con una amplia experiencia en el rugby nacional. Formado en las categorías inferiores del club argentino Córdoba Athletic Club y el Universidad de Bilbao, el jugador ha formado parte de la selección argentina M20.

Ya en las filas del FC Barcelona, el jugador fue el máximo anotador al pie de toda la División de Honor la temporada pasada, lo que lo convierte, sin duda, en un referente en este ámbito.

Mansilla llega al conjunto burgalés para reforzar el puesto de apertura, debilitado tras la no renovación de Marcel Sirvent y Sebastián Dorigón. Su incorporación se suma a la ya anunciada de Nicolas Alvizo, que si bien puede jugar también de apertura, lo hará principalmente en el puesto de medio melé, manteniendo un perfil similar al de Tani Bay.

El jugador ha expresado su felicidad por poder formar parte del equipo burgalés, ya que lo considera «una oportunidad enorme y un paso muy importante para seguir creciendo y mejorando». Según detalló el entrenador de tres cuartos del club gualdinegro, Nicolas Herreros, Mansilla es un jugador argentino con pasaporte español, que destaca por su precisión en las patadas, con criterio, descaro y audacia en los momentos claves. «Él llega con el objetivo de añadir una experiencia profesional a su trayectoria, mejorar, y creemos que aquí puede mejorar mucho. Además, es un jugador joven con mucha proyección, que es lo que el club siempre está buscando», añadió Herreros.