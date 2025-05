Aston Martin no espera que vuelva la luz tampoco en Miami

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 1 de mayo 2025, 12:37 Comenta Compartir

Para la inmensa mayoría de aficionados a la Fórmula 1 se hace muy complicado entender cómo Aston Martin ha pasado en dos años de ser un equipo que peleaba por los podios, a hacerlo solo por los puntos y al final para no acabar últimos. No es una forma de hablar. En 2023, Fernando Alonso sumó cinco podios en las primeras seis carreras, en 2024 puntuó en esas mismas seis aunque no llegó al cajón y en lo que va de 2025, y a falta de conocer lo que vaya a lograr este fin de semana en Miami, lleva dos retiradas, un decimoquinto y dos undécimos puestos.

Tiene un cierto mérito. Es posiblemente la mayor caída de rendimiento de los últimos años en apenas dos temporadas, solo comparable con aquella nefasta decisión de McLaren al regresar con Honda y culminar su trienio oscuro en las temporadas 2015, 2016 y 2017. Hay que remontarse a aquellos tiempos para ver un arranque peor (por muy poco) para Alonso.

A sus casi 44 años, a Alonso le queda más pasado que futuro. En Arabia Saudí admitía que su sueño ahora mismo es llegar a 2026, comprobar qué son capaces de hacer con la nueva normativa y, sobre todo, ver si Adrian Newey ha sido capaz de sacarse de la chistera otro coche potencialmente campeón para darle al asturiano un último baile glorioso. Sería un relato digno de las más grandes epopeyas de la literatura clásica: el héroe que conquistó el mundo, cayó en desgracia y tras pasar por un proceso de reconversión acaba alzándose de nuevo glorificado en su madurez plena.

Pero la vida real, y aquí entra también el deporte profesional más allá de la épica de las crónicas deportivas, suele ser bastante más mundana. Si Aston Martin no logra encontrar el camino para mejorar su rendimiento de aquí a poco tiempo no tendrán una base sólida para 2026. Newey es un genio fuera de toda duda, pero no es garantía de que vaya a ser la piedra filosofal que convierta el hierro en oro. Sin herramientas que sirvan para que el proyecto de 2026 resulte ganador, el ingeniero que hizo campeón a Red Bull con Sebastian Vettel y con Max Verstappen será un perfecto jarrón chino en el megalómano sueño que gestiona Lawrence Stroll con el dinero de los autócratas de Arabia Saudí.

Pese a que el equipo de Silverstone sigue en medio de su apagón, hay ciertas dosis para pensar con optimismo a medio plazo. A mediados de marzo completaron -con algo de retraso sobre el calendario previsto- y pusieron en funcionamiento el nuevo túnel de viento en la flamante sede de Silverstone y eso les ha servido para hacer un diagnóstico más preciso de dónde, cómo y por qué están fallando. Sin entrar en muchos detalles, el AMR25 tiene prácticamente todo mal, pero según explicaba Andy Cowell, jefe y CEO de la escudería británica, gracias al túnel recién estrenado han podido tener «una visión más representativa y más clara de lo que está sucediendo» con el coche.

La cita de Miami se presenta, pues, como un fin de semana más de sufrimiento. Hasta que el gran circo no aterrice en Europa, y eso lo hará en dos semanas en Imola, ni Fernando Alonso ni Lance Stroll -que sigue siendo el líder del equipo en la clasificación general con los 10 puntos que cosechó aún no sabe ni cómo en las primeras carreras del año- optan a mucho más que a rascar con mucha suerte algún punto. Este fin de semana, además, se disputa bajo el tamiz del formato sprint, lo que puede presentar una doble oportunidad de conseguir algo. La carrera corta del sábado, que Alonso odia desde el principio y que ha criticado sin cortarse nada desde su implementación, es una oportunidad para que, en caso de incidentes de arriba, pueda no hacer el ridículo. De cara al domingo, en un trazado con muros como este, quizá también puedan lograr algo.

La lucha interna en McLaren vive otro capítulo

Bastante más arriba de Aston Martin estarán peleando por ganar, previsiblemente, Oscar Piastri y Lando Norris. Después de lo visto en las primeras carreras del año, está claro que en McLaren no están nada fijos los puestos de líder y escudero. La lógica apunta a que debería ser el australiano, que lleva tres victorias por una del británico y lidera el Mundial. Sin embargo, si algo ha demostrado la historia de los de Woking es que no saben gestionar bien este tipo de situaciones. Las órdenes de equipo en McLaren pueden decantar la balanza de un lado o de otro, pero tendrán que ser finos: Verstappen, que ya está en capilla para ser padre junto a Kelly Piquet, les acecha.

Sobre el papel, parte con un pie de ventaja Norris. Fue en Miami 2024 cuando logró su primera victoria en Fórmula 1 y querrá repetir un año después. El problema es que tiene al principal enemigo en casa.