Aston Martin, a por el gol psicológico antes del descanso de la temporada

Ver a Fernando Alonso y a Lance Stroll cerrar la parrilla de salida del último Gran Premio de Bélgica no es lo que se esperaba. Si bien luego la lluvia diluyó hasta cierto punto ese nefasto rendimiento el sábado, dejó muchas más dudas de las que se esperaban. El equipo británico llevó al circuito de Spa-Francorchamps, posiblemente uno de los de más carácter del calendario, el que se ha considerado como el último gran paquete de novedades técnicas de esta temporada. No solo Aston Martin sino todos los equipos saben que lo que ya no hayan estrenado no van a tener oportunidad de probar en condiciones y aunque el trazado de las Ardenas no es el óptimo, por sus características, para comprobar la utilidad de esas piezas nuevas, todos, incluido Aston Martin, obtuvieron sus datos.

Apenas cinco días después de esas bochornosa carrera en Spa, el Gran Circo se traslada a un circuito radicalmente distinto como es el Hungaroring. El trazado donde hace 22 años Fernando Alonso, que ha soplado sus 44 velas entre la última carrera y esta, ganó por primera vez es uno de los que requiere más capacidad de adaptación y técnica a los pilotos. Un circuito exigente, pero muy distinto al belga, en el que todos trataran de confirmar que esas novedades que se estrenaron allí son las que buscaban para el resto de la campaña.

No es un Gran Premio menor, ni mucho menos. Aston Martin y el resto del equipo son conscientes de que deben empezar a meter huevos en la cesta de 2026, quizá todos los que tengan ya, de cara al gran cambio normativo. No se pueden dedicar a evolucionar el coche de 2025 si no es con una visión más amplia que les permita usar las novedades -o al menos la filosofía técnica tras la que se sustenten- en el próximo monoplaza. En Aston Martin eso se traduce en que las piezas de este año cuenten con la supervisión, aprobación y pulido final de Adrian Newey, la máxima esperanza del equipo.

Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin, lo definía perfectamente en las declaraciones previas que manda a la prensa su departamento de comunicación. «Es como en el fútbol: todos intentan marcar un gol justo antes del descanso para adelantarse. La batalla en la zona media está increíblemente reñida, pero estamos en la pelea. Necesitamos seguir esforzándonos, mantenernos en forma y aprovechar al máximo cada oportunidad para sumar puntos valiosos», señalaba.

No le falta razón en este sucinto análisis. Fernando Alonso, tras un seriamente dubitativo inicio de temporada, lleva 16 puntos sumados en cuatro carreras consecutivas antes de la cita belga. Lance Stroll, por su parte, lleva 20, entre los que sumó a principio de año y los que ha arañado casi sin saber cómo en las siguientes carreras. Un total de 36 para el botín de Aston Martin que les ha dejado en una pobre 8ª posición a estas alturas de año, pero a solo 7 del sexto puesto que ocupa el imprevisible equipo Sauber, que igual te hace un podio con Hulkenberg a que ocupan las posiciones finales.

Un GP que bajará la media de Alonso

Se ha establecido que el de Hungría es uno de esos circuitos que a Fernando Alonso se le da bien, posiblemente porque el tamiz de su resultado aquí en 2003, su primera victoria, lo tape todo. Y no es así. De media, Alonso ha acabado quinto en este trazado, donde solo ganó aquella vez. Ni siquiera en los años en los que tuvo coches más competitivos pudo volver a bañarse en el champán del ganador, aunque sí sea el escenario de algunas de sus carreras más recordadas, como la de 2021, en la que fue un muro ante Hamilton para que Ocon lograra su victoria. Poco queda de aquellos tiempos.

Salvo máxima sorpresa, Alonso no podrá repetir aquella actuación. Hay serias dudas sobre el rendimiento que pueda mostrar este fin de semana: quizá sea sexto o séptimo, quizá decimoctavo. «Analizaremos los datos obtenidos e intentaremos rendir mejor en Hungría», señalaba tras la decepcionante carrera de Spa. Habrá que ver si se cumple ese discreto objetivo, porque si esas presuntas mejoras no son tal, la segunda parte del partido se le va a hacer 'molto longo' a Aston Martin.