Australia da el pistoletazo de salida al Mundial de Fórmula 1, como en los viejos tiempos

Tras casi 100 días, la Fórmula 1 vuelve a hacer rugir sus motores. Lo hará donde, según los puristas, debe hacerlo: Australia. El Albert Park Circuit, con sus recovecos, sus ligeras pero tendentes pendientes y su sinuoso trazado es una buena piedra de toque para poner el primer ladrillo de una campaña con más incógnitas que certezas.

Y es que después de los test de Baréin no está del todo claro quién parte como favorito. La lógica apunta a que debe ser Lando Norris, no solo porque fue el más regular en términos de ritmo de la pretemporada sino porque con una situación de estabilidad normativa como la que se atraviesa en este 2025 nada hace pensar que vaya a cambiar mucho el 'statu quo' respecto al final de 2024. No obstante, y aunque el candidato británico debería ser el favorito, no se debe dejar de lado a su compañero, Oscar Piastri, al que McLaren renovó en la previa de la cita inaugural de la temporada. Toda una declaración de intenciones y un aviso.

El rendimiento de McLaren determinará también la posición de Max Verstappen, sorprendentemente tapado en la pretemporada y en los últimos meses. El neerlandés, con su flamante tetracampeonato recién conquistado, no estuvo entre los mejores en Baréin, pero no se le puede quitar al RB21 ni un ápice de su favoritismo de cara a este año. Tendrá como compañero a Liam Lawson, que cuenta con un reto nada fácil: sustituye al olvidado Sergio Pérez en la ingrata labor de escudero del ogro neerlandés.

Aunque las miradas en lo deportivo se posarán sobre los dos campeones de constructores y pilotos de 2024, mediáticamente el foco estará en el muro de Ferrari. El debut de Lewis Hamilton con la Scuderia en un gran premio ha levantado una expectación que ya hace salivar a los productores de Netflix que estarán grabando para la siguiente temporada de su serie inspirada en hechos reales. El rendimiento del SF25 es una de las grandes incógnitas de este comienzo del año, no solo por el debut de Hamilton sino por ver cómo Charles Leclerc responde al reto de tener al heptacampeón a su lado. Una de las grandes incógnitas a despejar en este 2025 es la del liderato dentro de Ferrari: ¿el Predestinato o la leyenda recién llegada?

Otra de las dudas que quedan por resolver está, precisamente, en el piloto que tuvo que salir de Ferrari para hacer sitio a Hamilton. Carlos Sainz parece haberse adaptado razonablemente bien a Williams, un equipo con más lustre en su palmarés que posibilidades en su presente, pero que dejó buenas sensaciones en los test. Aunque Alex Albon está más que asentado en el equipo, su nuevo compañero tratará de demostrar que tiene quilates y lustre para ponerle las cosas difíciles y aspirar a colocar a su nuevo equipo en la zona media. Muchos expertos le sitúan entre los firmes candidatos a puntuar de manera constante y no esporádica como hasta ahora, e incluso a rozar algún podio si se dan las circunstancias. «Ha sido un invierno ajetreado poniéndome al día con Williams y aprendiendo sobre el nuevo coche, pero estoy listo para subirme al volante y ver cómo se desempeña el coche frente a nuestros rivales», señala Sainz en declaraciones ofrecidas por su equipo. «Aunque salimos de los test con sensaciones positivas sobre nuestro rendimiento y las mejoras, siempre es difícil saberlo con certeza sin conocer lo que están haciendo nuestros competidores», explicó el madrileño.

Temporada 22 de Alonso

El sempiterno Fernando Alonso llega a Australia, uno de los circuitos donde ya ha ganado y donde debutó allá por el año 2001, con la sospecha más que lógica de que su temporada 22 en la Fórmula 1 va a ser ciertamente incómoda. El asturiano sabe que el AMR25 es heredero directo del hierro que resultó su predecesor, y hasta que los lápices de Adrian Newey no empiecen a dar sus frutos, así va a continuar. Los datos de Baréin ni invitan al optimismo ni deben ser considerados como una máxima absoluta, pero como siempre toca esperar a lo que pase en pista. Con Andy Cowell como nuevo jefe e impulsor del equipo después de sus éxitos con Mercedes, Aston Martin aspira a la gloria a medio plazo… y quizá Alonso ya no esté allí. O quizá sí.

Además, Aston Martin, aunque genere dudas, también estuvo probando cosas sospechosamente parecidas a las que ya han dado resultado en equipos que hoy pelean por ganar. «Nosotros hemos seguido nuestro programa, que es obvio que era diferente al del resto de los equipos», confirmaba Alonso a los medios en el paddock de Melbourne. Ese clavo ardiendo de que los coches verdes se taparon en los test y la previsible lluvia para el fin de semana pueden suponer un cambio de las expectativas en torno al asturiano.