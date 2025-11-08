Norris no desaprovecha el absurdo regalo de un Piastri desquiciado

David Sánchez de Castro Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Para proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1 hay que tener un mínimo de intención, y como Oscar Piastri no espabile su candidatura al título acabará por diluirse. El australiano cometió un error de los que le perseguirá en pesadillas, un regalo que aprovechó su compañero Lando Norris, sin mácula en el sprint. Y eso que era relativamente fácil errar.

Esta carrera corta empezó con la pista mojada, pero no con lluvia. Con una inesperadamente rápida arrancada en la que el semáforo apenas se vio, el que mejor salió fue Max Verstappen, que sin llegar a completar las 's' de Senna ya había ganado una posición. El tetracampeón del mundo arriesgó para intentar rascar puntos desde el inicio, consciente de lo que se juega de aquí a final de temporada y lo difícil que lo van a poner Norris y, en bastante menor medida, Piastri.

Y es que en la vuelta 7, en la tercera curva del trazado, se desató el caos. El agua acumulada en el pico interior de la misma se convirtió en un arma letal contra tres pilotos, que de golpe vieron cómo daban con sus huesos contra el muro. El primero fue el propio Piastri, que nada más pisar la zona mojada salió escupido contra la pared, destrozando su coche. Justo detrás fueron el recién renovado Franco Colapinto, que impactó con violencia, y Nico Hulkenberg, que aunque rompió el morro, pudo llegar a boxes. Después de unos instantes tras el coche de seguridad, se desplegó la bandera roja para reparar las protecciones. El clamoroso error de Piastri le puede haber costado muy caro, ya que ha cedido otros ocho puntos con Norris, que, en la reanudación, dejó claro que no iba a desaprovechar el nuevo regalo del que debería haber sido su rival directo este fin de semana.

La reanudación no restó emoción. Norris sujetó bien el liderato pese al inesperado empuje de Russell, que puso en debate el segundo puesto de su compañero Antonelli. El joven, que aguantó el empuje de su jefe de filas, se vio con fuerzas incluso para atacar a Norris, que sabía de la relevancia de este resultado. Pese a que le acosó hasta los metros finales de la última vuelta, el italiano se conformó con un buen segundo puesto de una carrera que acabó con serio susto. Y es que Bortoleto, el ídolo local, se equivocó clamorosamente en la última vuelta al intentar adelantar a un rival y se estrelló contra el muro interior de la curva dos. El golpe fue tal que el Sauber, totalmente desmadejado y con la columna de dirección partida, incluso llegó a despegar del suelo.

Fernando Alonso se vio forzado a disputar las 24 vueltas con el escudo levantado, hasta que finalmente acabó claudicando con Charles Leclerc, que le arrebató el quinto puesto. Para el asturiano, este fin de semana ya le sale en positivo: tres puntos sumados.