Las cuentas de Norris para ser campeón en Catar

David Sánchez de Castro Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:22

En prácticamente cualquier circunstancia posible, se podría decir que Lando Norris está más cerca que nunca de proclamarse campeón del mundo. Tiene 24 puntos de ventaja sobre sus dos perseguidores, empatados entre sí, y faltan 58 por repartir. Así, si logra sumar dos más que sus rivales para aumentar esa distancia hasta los 26 este domingo en Catar, celebrará el mayor éxito de su carrera deportiva, por el que lleva luchando toda su vida. Y, sin embargo, nadie puede asegurar que eso se vaya a producir.

Si mientras hay vida hay esperanza, en el caso de Max Verstappen ese hilo de esperanza se convierte en una cuerda de salvación más que fiable. La situación en la que llega a esta penúltima cita del campeonato habla mucho mejor que cualquier elogio: hace seis grandes premios tenía 104 puntos de desventaja con el por entonces líder, Oscar Piastri. Hoy llegan empatados, con el australiano sin pisar el podio desde que fuera tercero en Monza allá por septiembre y con el neerlandés siendo el que más victorias ha logrado desde entonces. El pundonor que está mostrando todo un tetracampeón del mundo que no quiere rendirse incluso pese a que sabe que lo tiene casi imposible quedará como una de las grandes gestas de la historia reciente de la Fórmula 1, y ni siquiera el relato impuesto para elogiar el título de Norris —si es que lo logra— por la hegemónica prensa británica podrá evitarlo.

Las cuentas para Norris son relativamente sencillas de plantear: le vale con quedar justo por delante de Verstappen y Piastri, tanto el sábado como el domingo. Por ejemplo: ganar el sprint le supondría quitarse automáticamente a uno de sus dos rivales (sumaría ocho puntos por seis del tercero) y si repite el domingo ya caería el otro. Lo mínimo que necesita Norris para ser campeón es un séptimo puesto el domingo: a partir de ahí, ya tendría que mirar qué hacen sus perseguidores.

Las miradas puestas en McLaren

El circuito de Losail se presenta como un trazado idóneo para que el MCL39 brille. Más conocido por los aficionados de las motos, la inesperada ventana de oportunidad que le abrió la pandemia hizo que se quedara en el calendario de la Fórmula 1 y desde entonces no ha dejado de brillar en el paddock de las cuatro ruedas por su combinación de zonas rápidas con viradas. Aquí logró, por ejemplo, Fernando Alonso su único podio con Alpine, que supo minimizar la falta de punta con buena tracción a la salida de las curvas.

Sin embargo, después de lo ocurrido en las postrimerías del Gran Premio de Las Vegas del pasado domingo hay muchas dudas. El fondo desgastado de los McLaren ha puesto de nuevo sobre el foco la legalidad de los mismos. Ni Piastri ni Norris saben bien cómo, pero sus coches desgastaron más de lo previsto y la FIA —que ya estaba sobre aviso— no tuvo piedad. Ni que estén jugándose el Mundial, ni el 'porpoising', ni el asfalto… Dura lex, sed lex.

Por eso uno de los grandes puntos de interés de este fin de semana será ver el rendimiento de los McLaren: si se ven obligados a levantarlo más de lo que desean no solo ellos, sino también sus ingenieros. Si Norris -y Piastri, aunque este ya lo da por perdido prácticamente- no gana el Mundial y se lo lleva Verstappen, no será solo por el pundonor del neerlandés, sino también porque a McLaren le han 'cazado' la trampa que desde más de un año les ha dado una evidente ventaja sobre el resto. La sospecha de que había un patín que evitaba que la plancha del suelo pegase más de lo deseable se hizo patente en las calles de Las Vegas, ya que unos días antes habían indicado que ese proceso estaba prohibido.

Además, en la pelea por el título hay que añadir otros ingredientes que, quizá, determinen también las opciones de Norris para cantar el alirón. No se pueden dejar al margen de las apuestas a George Russell o Kimi Antonelli, ambos en el podio de la carrera de Nevada, o también a Charles Leclerc e incluso Lewis Hamilton, que ya ha sumado por primera vez en su vida un año natural sin pisar un podio. O incluso algún 'outsider' como Carlos Sainz o incluso Fernando Alonso, aunque este ya necesite no solo suerte, sino un golpe de fortuna con triple con tirabuzón y doble de nata por encima.