BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Piastri. AFP

Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar

El australiano recorta dos puntos a Norris, que fue tercero y podrá llegar a carrera cómodamente líder. Alonso finalizó séptimo y Sainz, octavo

David Sánchez de Castro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:52

Comenta

Oscar Piastri se llevó la última carrera sprint de la temporada, sin emoción apenas, tras superar a Russell y Norris. Los dos puntos que acortó con este resultado a su compañero se antojan insuficientes para cumplir su objetivo.

Como ya ha pasado en otros fines de semana con este formato sprint, todo se decidió en la salida. El rendimiento de los neumáticos, cuyo latrocinio del espectáculo ya hace tiempo que está presente, y el temor de todos —especialmente de los que luchan por el título— de no fallar hizo que solo en la salida hubiera emoción. Un agresivo Tsunoda y un Verstappen necesitado de puntos le arrebataron pronto el cuarto puesto a un Alonso que firmaba el sexto puesto antes ya de la salida. Poco más pasó durante las 19 vueltas de esta carrera corta, ya que Piastri se escapó por delante, con Russell cómodo detrás y Norris firmando el tercero.

En cuanto Tsunoda dejó pasar a su jefe de equipo, empezó a ganar protagonismo después de que fuese incapaz de no hacer más de dos vueltas sin pasarse los límites de la pisa, lo que le granjeó una sanción de cinco segundos. Ese margen no fue suficiente para Alonso, que después de ceder dos posiciones al principio erró en una curva y se fue fuera de pista, perdiendo otro puesto con Antonelli —también sancionado— hasta acabar séptimo para sumar dos puntos.

Carlos Sainz firmó el último punto de la última sprint del año, con un octavo puesto que bien valió para llegar con relativo optimismo para la clasificación de la tarde que, aquí sí, se jugaban más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un joven en una agresión en el centro de Burgos
  2. 2 Las monjas cismáticas de Belorado en el calabozo: «Que te hagan la foto con la regla detrás%u2026no imaginas que te va a pasar»
  3. 3 Herida y atrapada en el interior de su vehículo en un accidente en Burgos
  4. 4 Pucheras al fuego, la tradición gastronómica que convierte a un pueblo de Burgos en capital del sabor en Las Merindades
  5. 5 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 28 de noviembre
  6. 6 Decretan libertad provisional para las dos monjas cismáticas de Belorado detenidas
  7. 7 La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca
  8. 8 El vínculo mágico entre la catedral de Burgos y la de Colonia
  9. 9 Burgos ya conoce su Comercio Excelente 2025
  10. 10 Más de la mitad de los pagos en la hostelería de Burgos se hace con tarjeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar

Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar